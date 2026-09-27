Darío Herrera, en el centro de la polémica: por qué no cobró los dos penales que reclamó Estudiantes ante Rosario Central

Rosario Central venció 3 a 1 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se consagró campeón de la Supercopa Internacional. Sin embargo, el resultado quedó acompañado por una fuerte polémica por el arbitraje de Darío Herrera, especialmente por dos jugadas dentro del área que el Pincha reclamó como penales.

Desde la terna arbitral explicaron a TyC Sports los motivos por los que decidieron no sancionar ninguna de las dos acciones y también se refirieron al penal que sí fue cobrado mediante la intervención del VAR.

Las dos jugadas por las que Estudiantes reclamó penal

Uno de los reclamos se produjo cuando Adolfo Gaich ganó de cabeza dentro del área y la pelota terminó impactando en Ignacio Ovando. Los futbolistas de Estudiantes pidieron mano, pero Herrera decidió dejar continuar el juego.

Desde la terna arbitral explicaron que no encontraron elementos suficientes para sancionar la infracción.

"No hay una vista clara, en una parece mano en otra pecho, pero no observamos en el campo una mano ampliada ni movimiento adicional", señalaron sobre la acción.

La segunda jugada ocurrió poco después. Tomás Palacios ganó la posición cerca de la línea de fondo y, luego de caer al piso, tuvo un contacto con Franco Ibarra. Desde Estudiantes volvieron a reclamar penal, aunque la decisión fue nuevamente continuar con el partido.

La explicación arbitral apuntó a la forma en que se produjo el contacto: "Antes de levantarse está cayendo y él va en busca de la pierna. El contacto existe pero no para penal dado que Palacios busca enganchar el pie de Ibarra", indicaron.

El penal que sí cobró Darío Herrera y provocó la bronca de Verón

La otra acción que generó una fuerte discusión ocurrió sobre el final del primer tiempo. Herrera sancionó un penal a favor de Rosario Central después de la intervención del VAR, una decisión que derivó en los aplausos irónicos de Juan Sebastián Verón desde la tribuna.

El presidente de Estudiantes también expresó su enojo a través de las redes sociales y cuestionó duramente el arbitraje.

"Maltrataron a la gente y la impunidad que manejan para robarte es increíble... innecesario. Para esto nos traen hasta acá jajaja. Una puesta en escena ridícula", escribió Verón.

La bronca de Juan Sebastián Verón por los cobros de Darío Herrera. (Fotobaires)

Después del partido, la situación fue todavía más tensa: la Brujita ingresó al campo de juego y tuvo un cruce con el árbitro.

Rosario Central ganó la Supercopa Internacional y el partido terminó en escándalo

El Canalla terminó imponiéndose 3-1 ante Estudiantes y se quedó con el título. El tercer gol, convertido por Julián Fernández en la última jugada, terminó de sentenciar el encuentro.

Sin embargo, el partido no llegó a reanudarse después del gol debido a la pelea que se desató entre integrantes de ambos planteles.

En medio de los incidentes, Darío Herrera expulsó a dos futbolistas: Fabricio Iacovich, arquero suplente de Estudiantes, y Agustín Sández, defensor de Rosario Central.

Sández posteriormente reconoció su reacción y se disculpó con los jugadores del equipo platense.

"LE PIDO DISPULPAS A LOS JUGADORES DE ESTUDIANTES, ME DEJÉ LLEVAR POR LA EUFORIA DEL MOMENTO"



Agustín Sández, campeón de la #SupercopaInternacionalEnDSPORTS, tras los hechos que ocurrieron al cierre del partido.@m_benedetto pic.twitter.com/0YfdA9q5Bs — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) September 26, 2026

"Me dejé llevar por la euforia del momento", admitió el defensor, quien luego agregó: "Me arrepiento y le pido disculpas a los jugadores de Estudiantes".



