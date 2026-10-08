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Tagliafico criticó la organización de los torneos de la AFA: "Empecé a perder ese amor por el fútbol argentino"

Nicolás Tagliafico explicó por qué sigue cada vez menos el campeonato local y habló de la posibilidad de regresar al país.

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Picante. Nicolás Tagliafico explicó por qué sigue cada vez menos el campeonato local y habló de la posibilidad de regresar al país cuando termine su contrato en Europa.

El lateral izquierdo de la Selección Argentina contó que le cuesta identificarse con el formato actual del torneo. 

"No sé si siento que empezó a bajar un poco la calidad. No sé si es porque crecí con el Apertura, Clausura, 20 equipos y hoy como que uno no se va dando cuenta: Grupo A, Grupo B, cómo se conectan... es como que empezás a perder un poco ese amor", expresó.

El futbolista, además, dejó abierta la posibilidad de regresar al fútbol argentino. Su contrato con Olympique de Lyon termina en junio de 2027 y, aunque no descartó volver, aclaró que la decisión dependerá del proyecto que le ofrezcan.

"Volver al fútbol argentino también va un poco de la mano. Ahora se me termina el contrato en junio de 2027 y digo: ‘¿Volvamos a Argentina?'. Puede ser que sí, dejo la puerta abierta, pero también va a depender mucho de los proyectos que haya en Argentina, en qué club y cómo funcione todo", sostuvo.

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