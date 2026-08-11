Thiago Almada reveló por qué eligió ir a River: "A pesar de que no se están dando los resultados..."

Thiago Almada dio su primera entrevista como jugador de River y contó detalles de su decisión de volver al fútbol argentino. El volante ofensivo reveló por qué eligió llegar al Millonario.

A la hora de explicar qué lo convenció, sostuvo: "Primero, que me llamó el técnico; eso es superimportante para mí. Segundo, River es un club que hoy en día no tiene nada que envidiarle a los de Europa. A pesar de que no se están dando los resultados, creo que cuando se acomode todo, el equipo va a andar muy bien".

"Sé a dónde vine y lo que es River. Sé que la gente tiene una expectativa muy grande. Llegué para sumar al equipo y tratar de salir de esta situación que es complicada. Sabemos que con la clase de jugadores que tenemos lo vamos a sacar adelante", aseguró el jugador.

Además, Almada reveló quiénes lo ayudaron a tomar la decisión: "Siempre hablé bastante con el Chacho, con Ota y también con Ángel Correa cuando llegó. Ellos fueron claves, al igual que mi familia. Con mi mujer, mi viejo y mi vieja tomamos la decisión juntos. También extrañaba la presión de la gente y del fútbol argentino; eso se extraña mucho en Europa".

Sobre un hipotético debut en los próximos partidos, aclaró: "Ya estoy entrenando y haciendo todo a la par del grupo. Me estoy sintiendo muy bien".