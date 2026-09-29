Thiago Almada sorprendió en Ezeiza tras ser desafectado de la Selección Argentina

Thiago Almada no podrá participar de la serie de amistosos de la Selección Argentina, pero igualmente continúa trabajando en el predio de Ezeiza. El futbolista de River Plate fue desafectado de la convocatoria de Lionel Scaloni por una lesión muscular, aunque recibió autorización para realizar parte de su recuperación junto al plantel de la Albiceleste.

%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 Thiago Almada se entrena con la Selección Argentina como parte de la recuperación de su desgarro sufrido con la camiseta de River. pic.twitter.com/ErgZICrwSW — TyC Sports (@TyCSports) September 28, 2026

Almada sufrió un desgarro el pasado 19 de septiembre, durante el partido que River disputó ante Huracán. A raíz de esa lesión, el cuerpo técnico decidió liberarlo de la convocatoria para los encuentros ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, que tendrán como atractivo principal la despedida de Lionel Messi del seleccionado.

Sin embargo, el mediocampista continúa vinculado al grupo. En las últimas horas fue visto en Ezeiza realizando trabajos de recuperación, entre ellos ejercicios en bicicleta. Debido a la lesión que atraviesa, su actividad es limitada y sigue las indicaciones correspondientes para avanzar en su rehabilitación.

Almada se recupera junto a la Selección

La presencia del futbolista en el predio fue posible a partir de un acuerdo entre River y la Selección Argentina. Desde el club entendieron que Almada podía aprovechar la concentración de la Albiceleste para continuar allí una parte de su recuperación y trabajar acompañado por el equipo médico.

El objetivo del jugador es recuperarse por completo y volver cuanto antes a la competencia con River. El próximo compromiso del equipo de Núñez está previsto para el sábado 10 de octubre, cuando reciba a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental.

Mientras tanto, Almada seguirá con los trabajos físicos y de rehabilitación en Ezeiza, aunque sin participar de los entrenamientos habituales del plantel de Scaloni.

La agenda de la Selección Argentina

Sin Almada, la Selección Argentina afrontará una serie de tres amistosos internacionales. El primer compromiso será ante Bolivia, seguido por el encuentro frente a Burkina Faso y, finalmente, el partido contra Benín, que tendrá como escenario el Monumental.

Para esta convocatoria, Scaloni también incluyó a futbolistas vinculados con River, entre ellos Santiago Beltrán y Tobías Andrada, mientras que Nicolás Otamendi solamente estará disponible para el último partido.

La gran noticia de la fecha FIFA, sin embargo, será la despedida de Lionel Messi, quien disputará ante Benín su último encuentro con la camiseta de la Selección Argentina.