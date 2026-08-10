Thiago Almada ya está en Argentina y River toma una decisión clave sobre su debut

Thiago Almada ya está en Argentina. El flamante refuerzo de River Plate arribó este lunes a las 4.30 de la madrugada desde Madrid y, después de unas horas de descanso, se sumará al plantel para realizar su primera práctica bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

El mediocampista ofensivo llega para convertirse en el noveno refuerzo del Millonario en este mercado de pases y lo hace con una expectativa enorme alrededor de su posible estreno. La primera decisión que deberá tomar el cuerpo técnico será determinar si está en condiciones de viajar a Bogotá para el próximo compromiso.

Coudet evalúa a Almada: ¿entra en la lista para viajar a Colombia?

El extenso viaje desde España será uno de los factores que tendrá en cuenta Coudet antes de definir la convocatoria. Almada tendrá contacto por primera vez con sus nuevos compañeros durante el entrenamiento de esta tarde y allí comenzará a evaluarse su condición física.

La posibilidad de que integre la delegación que viajará a Colombia todavía está abierta. Si finalmente forma parte de la convocatoria, el campeón del mundo podría sumar sus primeros minutos con la camiseta de River apenas unos días después de su llegada al país.

Su incorporación representa, además, uno de los movimientos más importantes de un mercado en el que la dirigencia decidió realizar una fuerte inversión para reforzar al equipo.

River cerró un mercado de pases de alto impacto

La llegada de Almada se produce en el marco de una ventana de transferencias que modificó considerablemente el plantel de River. El club tuvo como respaldo un superávit de 40 millones de dólares en el balance correspondiente a 2025, además de los ingresos derivados de la transferencia de Franco Mastantuono al Real Madrid.

La masa societaria, con más de 350.000 socios, también constituye una de las principales fuentes de ingresos de la institución. A eso se suma la enorme convocatoria del Monumental, que registró un promedio de 85.018 espectadores durante tres años consecutivos, junto con los acuerdos comerciales y los ingresos proyectados por el naming del estadio y los recitales.

Con Almada, el club completó una lista de incorporaciones de enorme peso: Nicolás Otamendi, Mauro Arambarri, Giovanni González, Lucas Beltrán, Rafael Santos Borré, Ángel Correa, Tobías Andrada y Francisco Ortega son los otros nombres que llegaron durante el mercado.

De Vélez a Europa: el camino que recorrió Almada

Antes de regresar al fútbol argentino, Almada construyó una carrera que lo llevó desde Vélez hasta algunas de las principales ligas del mundo.

En el Fortín disputó 101 partidos y convirtió 24 goles. Su rendimiento le permitió dar el salto a la MLS para jugar en Atlanta United, donde registró 26 tantos en 83 encuentros.

En 2024 llegó a Botafogo y fue protagonista de una etapa histórica para el club brasileño, con participación en la conquista de la Copa Libertadores. Luego emprendió su aventura europea: pasó por el Olympique de Lyon y posteriormente desembarcó en el Atlético de Madrid de Diego Simeone.

En España no consiguió convertirse en una pieza habitual del once titular y tuvo una participación irregular. Tras disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, Almada tomó la decisión de regresar al país para afrontar un nuevo desafío.

Ahora comienza otra historia. River espera por su primera práctica y, sobre todo, por saber cuándo podrá disfrutar a Thiago Almada dentro de la cancha.