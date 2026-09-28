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Tiene el pelo más largo del mundo y dos rivales terminaron expulsados por tirárselo

Aedan Scipio desquició a sus rivales durante el cotejo en el que Antigua y Barbuda goleó a Anguila. Sus rivales acabaron desquiciados, lo agarraron de las rastas y vieron la tarjeta roja.

Juan Riera
Juan Riera
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Aedan Scipio es un futbolista que no se hizo conocido por su habilidad dentro del campo de juego, tampoco en su vida personal de la cual se conoce poco y nada, sino por tener el pelo extredamente largo y haber generado un lío bárbaro en un partido por eso.

Todo comenzó cuando ingresó a los 68 ninutos en un partido, disputado en el estadio Sir Vivian Richards, entre la selección de Anguila, que cayó frente a Antigua y Barbuda 5 a 0 por la Copa de las Naciones de la Concacaf.

&nbsp;Aedan Scipio ingresó con el partido definido y fue noticia.
 Aedan Scipio ingresó con el partido definido y fue noticia.

La transmisión y los flayes se fueron con él por sus imponentes rastas que le llegan a la rodilla. Miden un total de 1,60 metros y gracias a eso, tiene el récord de ser el futbolista con el pelo más largo en todo el planeta.

Lo llamativo es que Scipio ni siquiera pudo llevar mucho peligro al área rival, porque dos veces lo tomaron de sus mechas y provocó dos expulsiones. Apenas tres minutos después de su ingreso, Keon Greene intentó detener al atacante de Anguila después de que este recuperara el balón. El jugador de Antigua y Barbuda lo sujetó de las rastas y lo tiró hacia atrás.

La segunda tarjeta roja tuvo una secuencia similar. En el tiempo añadido, Shalon Knight tomó desde atrás el cabello de Scipio cuando el delantero avanzaba con el balón y lo derribó. El árbitro volvió a sancionar la acción con expulsión directa. Antigua y Barbuda terminó el partido con nueve jugadores, tras las rojas a Greene y Knight por faltas sobre el mismo rival.

La segunda tarjeta roja tuvo una secuencia similar. En el tiempo añadido, Shalon Knight tomó desde atrás el cabello de Scipio cuando el delantero avanzaba con el balón y lo derribó. El árbitro volvió a sancionar la acción con expulsión directa. Antigua y Barbuda terminó el partido con nueve jugadores, tras las rojas a Greene y Knight por faltas sobre el mismo rival.Así lo agarraron del pelo y se fueron expulsados.
Así lo agarraron del pelo y se fueron expulsados.

Aidan suele jugar con una especie de cinturón o banda elástica en la cintura a la cual amarra sus trenzas en la parte posterior, aunque esta vez no lo hizo y eso generó mucho conflicto. 

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