¿Titular?: tras sentir una molestia, Driussi se entrenó con River de cara al partido contra Estudiantes de Río Cuarto

Tras la sobrecarga muscular que lo había forzado a bajar las cargas, este jueves Sebastián Driussi pudo entrenarse con normalidad de cara al partido del sábado de River ante Estudiantes de Río Cuarto. Francisco Ortega, en cambio, está en duda.

El pasado miércoles, el delantero había acusado una molestia muscular en el entrenamiento y por eso ya se especulaba con su presencia desde el arranque en el Monumental.

Sin embargo, en la práctica de este jueves lo tuvo como un integrante más del plantel, aunque sobre el cierre reguló para no sobreexigirse. Si no surge ningún imprevisto y la evolución es la esperada, Driussi será titular.

Distinto es el caso de Ortega. El lateral izquierdo padeció una leve contractura que lo llevó a moverse de manera diferenciada nuevamente y podría quedarse afuera de los concentrados.

En tanto, la inesperada noticia de la mañana fue que Thiago Almada pudo hacer parte del entrenamiento con el resto de sus compañeros. Este sábado cumplirá 21 días desde su desgarro y es difícil que sea arriesgado, pero es una decisión que dependerá de cómo lo vea el Leonardo Ponzio en la práctica del viernes.