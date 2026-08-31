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Todos los partidos y los goles de Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi se retiró de la Selección Argentina con un extenso posteos en Instagram. Su último cotejo fue la final del Mundial 2026 perdida ante España.

Juan Riera
Juan Riera
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Lionel Messi anunció a través de un extenso comunicado que se retira de la Selección Argentina. El rosarino es el máximo artillero de la Albiceleste, tiene el récord de presencias y ganó un total de cuatro títulos: la Copa América 2021 en el mítico estadio Maracaná, la Finalissima ante Italia en Wembley, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024. 

Su último cotejo fue la final del Mundial 2026 perdida ante EspañaMessi llegó a 207 cotejos, en los que anotó 125 goles con la celeste y blanca.

Lionel Messi tras la final perdida ante España.
Lionel Messi tras la final perdida ante España.

Desde su presentación en la mayor en 2025, con aquella triste expulsión ante Hungría, se transformó en referente y un líder indiscutido, al principio silencioso y luego, con voz de mando dentro y fuera del campo de juego, platándose con sus declaraciones ante la Conmebol y la FIFA. 

Además, a nivel juvenil, se consagró en el Mundial Sub 20 2026 y en los Juegos Olímpicos de de Pekín 2008.  

 Todos los partidos y goles de Lionel Messi en la Selección Argentina

      

PARTIDOS Y GOLES DE MESSI EN LA SELECCIÓN

FECHASEDEEVENTORESULTADOGOLES
116/8/2005BudapestAmistoso2-1 vs. Hungría
23/9/2005AsunciónEliminatorias0-1 vs. Paraguay
39/10/2005MonumentalEliminatorias2-0 vs. Perú
412/10/2005MontevideoEliminatorias0-1 vs. Uruguay
516/11/2005RayánAmistoso3-0 vs. Qatar
61/3/2006BasileaAmistoso2-3 vs. Croacia1
730/5/2006SalernoAmistoso2-0 vs. Angola
816/6/2006GelsenkirchenMundial 20066-0 vs. Ser. y Mon.1
921/6/2006FrankfurtMundial 20060-0 vs. P. Bajos
1024/6/2006LeipzigMundial 20062-1 vs. México
111/9/2006LondresAmistoso0-3 vs. Brasil
1211/10/2006MurciaAmistoso1-2 vs. España
132/6/2007BasileaAmistoso1-1 vs. Suiza
145/6/2007BarcelonaAmistoso4-3 vs. Argelia2
1528/6/2007MaracaiboCopa América4-1 vs. EE.UU.
162/7/2007MaracaiboCopa América4-2 vs. Colombia
175/7/2007CabudareCopa América1-0 vs. Paraguay
188/7/2007CabudareCopa América4-0 vs. Perú1
1911/7/2007Ciudad GuayanaCopa América3-0 vs. México1
2015/7/2007MaracaiboCopa América0-3 vs. Brasil
2122/8/2007OsloAmistoso1-2 vs. Noruega
2211/9/2007MelbourneAmistoso1-0 vs. Australia
2313/10/2007MonumentalEliminatorias2-0 vs. Chile
2415/10/2007MaracaiboEliminatorias2-0 vs. Venezuela1
2517/11/2007MonumentalEliminatorias3-0 vs. Bolivia
2620/11/2007BogotáEliminatorias1-2 vs. Colombia1
275/6/2008San DiegoAmistoso4-1 vs. México1
288/6/2008Nueva JerseyAmistoso0-0 vs. EE.UU.
2915/6/2008MonumentalEliminatorias1-1 vs. Ecuador
3018/6/2008Belo HorizonteEliminatorias0-0 vs. Brasil
316/9/2008MonumentalEliminatorias1-1 vs. Paraguay
3210/9/2008LimaEliminatorias1-1 vs. Perú
3311/10/2008MonumentalEliminatorias2-1 vs. Uruguay1
3415/10/2008SantiagoEliminatorias0-1 vs. Chile
3511/2/2009MarsellaAmistoso2-0 vs. Francia1
3628/3/2009MonumentalEliminatorias4-0 vs. Venezuela1
371/4/2009La PazEliminatorias1-6 vs. Venezuela
386/6/2009MonumentalEliminatorias1-0 vs. Colombia
3910/6/2009QuitoEliminatorias0-2 vs. Ecuador
404/9/2009RosarioEliminatorias1-3 vs. Brasil
419/9/2009AsunciónEliminatorias0-1 vs. Paraguay
4210/10/2009MonumentalEliminatorias2-1 vs. Perú
4314/10/2009MontevideoEliminatorias1-0 vs. Uruguay
4414/11/2009MadridAmistoso1-2 vs. España1
451/3/2010MúnichAmistoso1-0 vs. Alemania
4612/6/2010JohannesburgoMundial 20101-0 vs. Nigeria
4717/6/2010JohannesburgoMundial 20104-1 vs. Corea (S)
4822/6/2010PolokwaneMundial 20102-0 vs. Grecia
4927/6/2010JohannesburgoMundial 20103-1 vs. México
503/7/2010Ciudad del CaboMundial 20100-4 vs. Alemania
5111/8/2010DublínAmistoso1-0 vs. Irlanda
527/9/2010MonumentalAmistoso4-1 vs. España1
538/10/2010SaitamaAmistoso0-1 vs. Japón
5417/11/2010DohaAmistoso1-0 vs. Brasil1
559/2/2011GinebraAmistoso2-1 vs. Portugal1
5626/3/2011Nueva JerseyAmistoso1-1 vs. EE.UU.
5720/6/2011MonumentalAmistoso4-0 vs. Albania1
581/7/2011La PlataCopa América1-1 vs. Bolivia
598/7/2011Santa FeCopa América0-0 vs. Colombia
6011/7/2011CórdobaCopa América3-0 vs. Costa Rica
6116/7/2011Santa FeCopa América1-1 (4-5) vs. Uruguay
622/9/2011CalcutaAmistoso1-0 vs. Venezuela
634/9/2011BangladeshAmistoso3-1 vs. Nigeria
647/10/2011MonumentalEliminatorias4-1 vs. Chile1
6511/10/2011Puerto La CruzEliminatorias0-1 vs. Venezuela
6611/11/2011MonumentalEliminatorias1-1 vs. Bolivia
6715/11/2011BarranquillaEliminatorias2-1 vs. Colombia1
6829/2/2012BernaAmistoso3-1 vs. Suiza3
692/6/2012MonumentalEliminatorias4-0 vs. Ecuador1
709/6/2012Nueva JerseyAmistoso4-3 vs. Brasil3
7115/8/2012FrankfurtAmistoso3-1 vs. Alemania1
727/9/2012CórdobaEliminatorias3-1 vs. Paraguay1
7311/9/2012LimaEliminatorias1-1 vs. Perú
7412/10/2012MendozaEliminatorias3-0 vs. Uruguay2
7516/10/2012SantiagoEliminatorias2-1 vs. Chile1
7614/11/2012RiadAmistoso0-0 vs. A. Saudita
776/2/2013SolnaAmistoso3-2 vs. Suecia
7822/3/2013MonumentalEliminatorias3-0 vs. Venezuela1
7926/3/2013La PazEliminatorias1-1 vs. Bolivia
807/6/2013MonumentalEliminatorias0-0 vs. Colombia
8111/6/2013QuitoEliminatorias1-1 vs. Ecuador
8215/6/2013GuatemalaAmistoso4-0 vs. Guatemala3
8310/9/2013AsunciónEliminatorias5-2 vs. Paraguay2
845/3/2014BucarestAmistoso0-0 vs. Rumania
854/6/2014MonumentalAmistoso3-0 vs. T. y Tobago
867/6/2014La PlataAmistoso2-0 vs. Eslovenia1
8715/6/2014Río de JaneiroMundial 20142-1 vs. Bos. y Her.1
8821/6/2014Belo HorizonteMundial 20141-0 vs. Irán1
8925/6/2014Porto AlegreMundial 20143-2 vs. Nigeria2
901/7/2014Sao PauloMundial 20141-0 vs. Suiza
915/7/2014BrasiliaMundial 20141-0 vs. Bélgica
929/7/2014Sao PauloMundial 20140-0 (4-2) vs. P. Bajos
9313/7/2014Río de JaneiroMundial 20140-1 vs. Alemania
9411/10/2014BijngAmistoso0-2 vs. Brasil
9514/10/2014Hong KongAmistoso7-0 vs. Hong Kong2
9612/11/2014LondresAmistoso2-1 vs. Croacia1
9718/11/2014ManchesterAmistoso0-1 vs. Portugal
9813/6/2015La SerenaCopa América2-2 vs. Paraguay1
9916/6/2015La SerenaCopa América1-0 vs. Uruguay
10020/6/2015Viña del MarCopa América1-0 vs. Jamaica
10126/6/2015Viña del MarCopa América0-0 (5-4) vs. Colombia
10230/6/2015ConcepciónCopa América6-1 vs. Paraguay
1034/7/2015SantiagoCopa América0-0 (1-4) vs. Chile
1044/9/2015HoustonAmistoso7-0 vs. Bolivia2
1058/9/2015DallasAmistoso2-2 vs. México1
10625/3/2016SantiagoEliminatorias2-1 vs. Chile
10730/3/2016CórdobaEliminatorias2-0 vs. Bolivia1
1084/6/2016San JuanAmistoso1-0 vs. Honduras
10911/6/2016ChicagoCopa América5-0 vs. Panamá3
11015/6/2016SeattleCopa América3-0 vs. Bolivia
11119/6/2016BostonCopa América4-1 vs. Venezuela1
11222/6/2016HoustonCopa América4-0 vs. EE.UU.1
11326/6/2016Nueva JerseyCopa América0-0 (2-4) vs. Chile
1141/9/2016MendozaEliminatorias1-0 vs. Uruguay1
11511/11/2016Belo HorizonteEliminatorias0-3 vs. Brasil
11615/11/2016San JuanEliminatorias3-0 vs. Colombia1
11724/3/2017MonumentalEliminatorias1-0 vs. Chile1
1189/6/2017MelbourneAmistoso1-0 vs. Brasil
11930/8/2017MontevideoEliminatorias0-0 vs. Uruguay
1206/9/2017MonumentalEliminatorias1-1 vs. Venezuela
1215/10/2017La BomboneraEliminatorias0-0 vs. Perú
12210/10/2017QuitoEliminatorias3-1 vs. Ecuador3
12311/11/2017MoscúAmistoso1-0 vs. Rusia
12430/5/2018La BomboneraAmistoso4-0 vs. Haití3
12516/6/2018MoscúMundial 20181-1 vs. Islandia
12621/6/2018NizhniMundial 20180-3 vs. Croacia
12726/6/2018San PetersburgoMundial 20182-1 vs. Nigeria1
12830/6/2018KazánMundial 20183-4 vs. Francia
12922/3/2019CabudareAmistoso1-3 vs. Venezuela
1307/6/2019San JuanAmistoso5-1 vs. Nicaragua/td>2
13115/6/2019SalvadorCopa América0-2 vs. Colombia
13219/6/2019Belo HorizonteCopa América1-1 vs. Paraguay1
13323/6/2019Porto AlegreCopa América2-0 vs. Qatar
13428/6/2019Río de JaneiroCopa América2-0 vs. Venezuela
1352/7/2019Belo HorizonteCopa América0-2 vs. Brasil
1366/7/2019Sao PauloCopa América2-1 vs. Chile
13715/11/2019RiadAmistoso1-0 vs. Brasil1
13818/11/2019Tel AvivAmistoso2-2 vs. Uruguay1
1398/10/2020La BomboneraEliminatorias1-0 vs. Ecuador1
14013/10/2020La PazEliminatorias2-1 vs. Bolivia
14112/11/2020La BomboneraEliminatorias1-1 vs. Paraguay
14217/11/2020LimaEliminatorias2-0 vs. Perú
1433/6/2021Santiago del EsteroEliminatorias1-1 vs. Chile1
1448/6/2021BarranquillaEliminatorias2-2 vs. Colombia
14514/6/2021Río de JaneiroCopa América1-1 vs. Chile1
14618/6/2021BrasiliaCopa América1-0 vs. Uruguay
14721/6/2021BrasiliaCopa América1-0 vs. Paraguay
14828/6/2021CuiabáCopa América4-1 vs. Bolivia2
1493/7/2021GoianiaCopa América3-0 vs. Ecuador1
1506/7/2021BrasiliaCopa América1-1 (3-2) vs. Colombia
15110/7/2021Río de JaneiroCopa América1-0 vs. Brasil
1522/9/2021CaracasEliminatorias3-1 vs. Venezuela
1539/9/2021MonumentalEliminatorias3-0 vs. Bolivia3
1547/10/2021AsunciónEliminatorias0-0 vs. Paraguay
15510/10/2021MonumentalEliminatorias3-0 vs. Uruguay1
15614/10/2021MonumentalEliminatorias1-0 vs. Perú
15712/11/2021MontevideoEliminatorias1-0 vs. Uruguay
15816/11/2021San JuanEliminatorias0-0 vs. Brasil
15925/3/2022La BomboneraEliminatorias3-0 vs. Venezuela1
16029/3/2022GuayaquilEliminatorias1-1 vs. Ecuador
1611/6/2022WembleyFinalissima3-0 vs. Italia
1625/6/2022PamplonaAmistoso5-0 vs. Estonia5
16323/9/2022MiamiAmistoso3-0 vs. Honduras2
16427/9/2022Nueva JerseyAmistoso3-0 vs. Jamaica2
16516/11/2022Abu DhabiAmistoso5-0 vs. Emiratos Árabes1
16622/11/2022DohaMundial1-2 vs. Arabia Saudita1
16726/11/2022DohaMundial2-1 vs. México1
16830/11/2022DohaMundial2-0 vs. Polonia
1693/12/2022RayánMundial2-1 vs. Australia1
1709/12/2022DohaMundial2-2 (4-3) vs. Países Bajos1
17113/12/2022DohaMundial3-0 vs. Croacia1
17218/12/2022DohaMundial3-3 (4-3) vs. Francia2
17323/3/2023MonumentalAmistoso2-0 vs. Panamá1
17428/3/2023Santiago del EsteroAmistoso7-0 vs. Curazao3
17515/6/2023BeijingAmistoso2-0 vs. Australia1
1767/9/2023MonumentalEliminatorias1-0 vs. Ecuador1
17712/10/2023MonumentalEliminatorias1-0 vs. Paraguay
17817/10/2023LimaEliminatorias2-0 vs. Perú2
17916/11/2023La BomboneraEliminatorias0-2 vs. Uruguay
18021/11/2023Río de JaneiroEliminatorias1-0 vs. Brasil
1819/6/2024ChicagoAmistoso1-0 vs. Ecuador
18214/6/2024LandoverAmistoso4-1 vs. Guatemala2
18320/6/2024AtlantaCopa América2-0 vs. Canadá
18425/6/2024Nueva JerseyCopa América1-0 vs. Chile
1854/7/2024HoustonCopa América1-1 (4-2) vs. Ecuador
1869/7/2024Nueva JerseyCopa América2-0 vs. Canadá1
18714/7/2024MiamiCopa América1-0 vs. Colombia
18810/10/2024MaturínEliminatorias1-1 vs. Venezuela
18915/10/2024MonumentalEliminatorias6-0 vs. Bolivia3
19014/11/2024AsunciónEliminatorias1-2 vs. Paraguay
19119/11/2024La BomboneraEliminatorias1-0 vs. Perú
1925/6/2025SantiagoEliminatorias1-0 vs. Chile
19310/6/2025MonumentalEliminatorias1-1 vs. Colombia
1944/9/2025MonumentalEliminatorias3-0 vs. Venezuela2
19514/10/2025Fort LauderdaleAmistoso6-0 vs. Puerto Rico
19614/11/2025LuandaAmistoso2-0 vs. Angola1
19727/3/2026La BomboneraAmistoso2-1 vs. Mauritania
19831/3/2026La BomboneraAmistoso5-0 vs. Zambia1
1999/6/2026AuburnAmistoso3-0 vs. Islandia1
20016/6/2026Kansas CityMundial3-0 vs. Argelia3
20122/6/2026DallasMundial2-0 vs. Austria2
20227/6/2026DallasMundial3-1 vs. Jordania1
2033/7/2026MiamiMundial3-2 vs. Cabo Verde1
2047/7/2026AtlantaMundial3-2 vs. Egipto1
20511/7/2026Kansas CityMundial3-1 vs. Suiza
20615/7/2026AtlantaMundial2-1 vs. Inglaterra
20719/7/2026Nueva JerseyMundial0-1 vs. España
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