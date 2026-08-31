Todos los partidos y los goles de Lionel Messi en la Selección Argentina

anunció a través de un extenso comunicado que Lionel Messi . El rosarino se retira de la Selección Argentina es el máximo artillero de la Albiceleste, tiene el récord de presencias y ganó un total de cuatro títulos: la Copa América 2021 en el mítico estadio Maracaná, la Finalissima ante Italia en Wembley, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.
Su
último cotejo fue la final del Mundial 2026 perdida ante España. Messi llegó a 207 cotejos, en los que anotó 125 goles con la celeste y blanca. Lionel Messi tras la final perdida ante España.
Desde su presentación en la mayor en 2025, con aquella triste expulsión ante Hungría, se transformó en referente y un líder indiscutido, al principio silencioso y luego, con voz de mando dentro y fuera del campo de juego, platándose con sus declaraciones ante la
Conmebol y la FIFA.
Además, a nivel juvenil,
se consagró en el Mundial Sub 20 2026 y en los Juegos Olímpicos de de Pekín 2008. Todos los partidos y goles de Lionel Messi en la Selección Argentina
PARTIDOS Y GOLES DE MESSI EN LA SELECCIÓN
N° FECHA SEDE EVENTO RESULTADO GOLES 1 16/8/2005 Budapest Amistoso 2-1 vs. Hungría 2 3/9/2005 Asunción Eliminatorias 0-1 vs. Paraguay 3 9/10/2005 Monumental Eliminatorias 2-0 vs. Perú 4 12/10/2005 Montevideo Eliminatorias 0-1 vs. Uruguay 5 16/11/2005 Rayán Amistoso 3-0 vs. Qatar 6 1/3/2006 Basilea Amistoso 2-3 vs. Croacia 1 7 30/5/2006 Salerno Amistoso 2-0 vs. Angola 8 16/6/2006 Gelsenkirchen Mundial 2006 6-0 vs. Ser. y Mon. 1 9 21/6/2006 Frankfurt Mundial 2006 0-0 vs. P. Bajos 10 24/6/2006 Leipzig Mundial 2006 2-1 vs. México 11 1/9/2006 Londres Amistoso 0-3 vs. Brasil 12 11/10/2006 Murcia Amistoso 1-2 vs. España 13 2/6/2007 Basilea Amistoso 1-1 vs. Suiza 14 5/6/2007 Barcelona Amistoso 4-3 vs. Argelia 2 15 28/6/2007 Maracaibo Copa América 4-1 vs. EE.UU. 16 2/7/2007 Maracaibo Copa América 4-2 vs. Colombia 17 5/7/2007 Cabudare Copa América 1-0 vs. Paraguay 18 8/7/2007 Cabudare Copa América 4-0 vs. Perú 1 19 11/7/2007 Ciudad Guayana Copa América 3-0 vs. México 1 20 15/7/2007 Maracaibo Copa América 0-3 vs. Brasil 21 22/8/2007 Oslo Amistoso 1-2 vs. Noruega 22 11/9/2007 Melbourne Amistoso 1-0 vs. Australia 23 13/10/2007 Monumental Eliminatorias 2-0 vs. Chile 24 15/10/2007 Maracaibo Eliminatorias 2-0 vs. Venezuela 1 25 17/11/2007 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia 26 20/11/2007 Bogotá Eliminatorias 1-2 vs. Colombia 1 27 5/6/2008 San Diego Amistoso 4-1 vs. México 1 28 8/6/2008 Nueva Jersey Amistoso 0-0 vs. EE.UU. 29 15/6/2008 Monumental Eliminatorias 1-1 vs. Ecuador 30 18/6/2008 Belo Horizonte Eliminatorias 0-0 vs. Brasil 31 6/9/2008 Monumental Eliminatorias 1-1 vs. Paraguay 32 10/9/2008 Lima Eliminatorias 1-1 vs. Perú 33 11/10/2008 Monumental Eliminatorias 2-1 vs. Uruguay 1 34 15/10/2008 Santiago Eliminatorias 0-1 vs. Chile 35 11/2/2009 Marsella Amistoso 2-0 vs. Francia 1 36 28/3/2009 Monumental Eliminatorias 4-0 vs. Venezuela 1 37 1/4/2009 La Paz Eliminatorias 1-6 vs. Venezuela 38 6/6/2009 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Colombia 39 10/6/2009 Quito Eliminatorias 0-2 vs. Ecuador 40 4/9/2009 Rosario Eliminatorias 1-3 vs. Brasil 41 9/9/2009 Asunción Eliminatorias 0-1 vs. Paraguay 42 10/10/2009 Monumental Eliminatorias 2-1 vs. Perú 43 14/10/2009 Montevideo Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay 44 14/11/2009 Madrid Amistoso 1-2 vs. España 1 45 1/3/2010 Múnich Amistoso 1-0 vs. Alemania 46 12/6/2010 Johannesburgo Mundial 2010 1-0 vs. Nigeria 47 17/6/2010 Johannesburgo Mundial 2010 4-1 vs. Corea (S) 48 22/6/2010 Polokwane Mundial 2010 2-0 vs. Grecia 49 27/6/2010 Johannesburgo Mundial 2010 3-1 vs. México 50 3/7/2010 Ciudad del Cabo Mundial 2010 0-4 vs. Alemania 51 11/8/2010 Dublín Amistoso 1-0 vs. Irlanda 52 7/9/2010 Monumental Amistoso 4-1 vs. España 1 53 8/10/2010 Saitama Amistoso 0-1 vs. Japón 54 17/11/2010 Doha Amistoso 1-0 vs. Brasil 1 55 9/2/2011 Ginebra Amistoso 2-1 vs. Portugal 1 56 26/3/2011 Nueva Jersey Amistoso 1-1 vs. EE.UU. 57 20/6/2011 Monumental Amistoso 4-0 vs. Albania 1 58 1/7/2011 La Plata Copa América 1-1 vs. Bolivia 59 8/7/2011 Santa Fe Copa América 0-0 vs. Colombia 60 11/7/2011 Córdoba Copa América 3-0 vs. Costa Rica 61 16/7/2011 Santa Fe Copa América 1-1 (4-5) vs. Uruguay 62 2/9/2011 Calcuta Amistoso 1-0 vs. Venezuela 63 4/9/2011 Bangladesh Amistoso 3-1 vs. Nigeria 64 7/10/2011 Monumental Eliminatorias 4-1 vs. Chile 1 65 11/10/2011 Puerto La Cruz Eliminatorias 0-1 vs. Venezuela 66 11/11/2011 Monumental Eliminatorias 1-1 vs. Bolivia 67 15/11/2011 Barranquilla Eliminatorias 2-1 vs. Colombia 1 68 29/2/2012 Berna Amistoso 3-1 vs. Suiza 3 69 2/6/2012 Monumental Eliminatorias 4-0 vs. Ecuador 1 70 9/6/2012 Nueva Jersey Amistoso 4-3 vs. Brasil 3 71 15/8/2012 Frankfurt Amistoso 3-1 vs. Alemania 1 72 7/9/2012 Córdoba Eliminatorias 3-1 vs. Paraguay 1 73 11/9/2012 Lima Eliminatorias 1-1 vs. Perú 74 12/10/2012 Mendoza Eliminatorias 3-0 vs. Uruguay 2 75 16/10/2012 Santiago Eliminatorias 2-1 vs. Chile 1 76 14/11/2012 Riad Amistoso 0-0 vs. A. Saudita 77 6/2/2013 Solna Amistoso 3-2 vs. Suecia 78 22/3/2013 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela 1 79 26/3/2013 La Paz Eliminatorias 1-1 vs. Bolivia 80 7/6/2013 Monumental Eliminatorias 0-0 vs. Colombia 81 11/6/2013 Quito Eliminatorias 1-1 vs. Ecuador 82 15/6/2013 Guatemala Amistoso 4-0 vs. Guatemala 3 83 10/9/2013 Asunción Eliminatorias 5-2 vs. Paraguay 2 84 5/3/2014 Bucarest Amistoso 0-0 vs. Rumania 85 4/6/2014 Monumental Amistoso 3-0 vs. T. y Tobago 86 7/6/2014 La Plata Amistoso 2-0 vs. Eslovenia 1 87 15/6/2014 Río de Janeiro Mundial 2014 2-1 vs. Bos. y Her. 1 88 21/6/2014 Belo Horizonte Mundial 2014 1-0 vs. Irán 1 89 25/6/2014 Porto Alegre Mundial 2014 3-2 vs. Nigeria 2 90 1/7/2014 Sao Paulo Mundial 2014 1-0 vs. Suiza 91 5/7/2014 Brasilia Mundial 2014 1-0 vs. Bélgica 92 9/7/2014 Sao Paulo Mundial 2014 0-0 (4-2) vs. P. Bajos 93 13/7/2014 Río de Janeiro Mundial 2014 0-1 vs. Alemania 94 11/10/2014 Bijng Amistoso 0-2 vs. Brasil 95 14/10/2014 Hong Kong Amistoso 7-0 vs. Hong Kong 2 96 12/11/2014 Londres Amistoso 2-1 vs. Croacia 1 97 18/11/2014 Manchester Amistoso 0-1 vs. Portugal 98 13/6/2015 La Serena Copa América 2-2 vs. Paraguay 1 99 16/6/2015 La Serena Copa América 1-0 vs. Uruguay 100 20/6/2015 Viña del Mar Copa América 1-0 vs. Jamaica 101 26/6/2015 Viña del Mar Copa América 0-0 (5-4) vs. Colombia 102 30/6/2015 Concepción Copa América 6-1 vs. Paraguay 103 4/7/2015 Santiago Copa América 0-0 (1-4) vs. Chile 104 4/9/2015 Houston Amistoso 7-0 vs. Bolivia 2 105 8/9/2015 Dallas Amistoso 2-2 vs. México 1 106 25/3/2016 Santiago Eliminatorias 2-1 vs. Chile 107 30/3/2016 Córdoba Eliminatorias 2-0 vs. Bolivia 1 108 4/6/2016 San Juan Amistoso 1-0 vs. Honduras 109 11/6/2016 Chicago Copa América 5-0 vs. Panamá 3 110 15/6/2016 Seattle Copa América 3-0 vs. Bolivia 111 19/6/2016 Boston Copa América 4-1 vs. Venezuela 1 112 22/6/2016 Houston Copa América 4-0 vs. EE.UU. 1 113 26/6/2016 Nueva Jersey Copa América 0-0 (2-4) vs. Chile 114 1/9/2016 Mendoza Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay 1 115 11/11/2016 Belo Horizonte Eliminatorias 0-3 vs. Brasil 116 15/11/2016 San Juan Eliminatorias 3-0 vs. Colombia 1 117 24/3/2017 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Chile 1 118 9/6/2017 Melbourne Amistoso 1-0 vs. Brasil 119 30/8/2017 Montevideo Eliminatorias 0-0 vs. Uruguay 120 6/9/2017 Monumental Eliminatorias 1-1 vs. Venezuela 121 5/10/2017 La Bombonera Eliminatorias 0-0 vs. Perú 122 10/10/2017 Quito Eliminatorias 3-1 vs. Ecuador 3 123 11/11/2017 Moscú Amistoso 1-0 vs. Rusia 124 30/5/2018 La Bombonera Amistoso 4-0 vs. Haití 3 125 16/6/2018 Moscú Mundial 2018 1-1 vs. Islandia 126 21/6/2018 Nizhni Mundial 2018 0-3 vs. Croacia 127 26/6/2018 San Petersburgo Mundial 2018 2-1 vs. Nigeria 1 128 30/6/2018 Kazán Mundial 2018 3-4 vs. Francia 129 22/3/2019 Cabudare Amistoso 1-3 vs. Venezuela 130 7/6/2019 San Juan Amistoso 5-1 vs. Nicaragua/td> 2 131 15/6/2019 Salvador Copa América 0-2 vs. Colombia 132 19/6/2019 Belo Horizonte Copa América 1-1 vs. Paraguay 1 133 23/6/2019 Porto Alegre Copa América 2-0 vs. Qatar 134 28/6/2019 Río de Janeiro Copa América 2-0 vs. Venezuela 135 2/7/2019 Belo Horizonte Copa América 0-2 vs. Brasil 136 6/7/2019 Sao Paulo Copa América 2-1 vs. Chile 137 15/11/2019 Riad Amistoso 1-0 vs. Brasil 1 138 18/11/2019 Tel Aviv Amistoso 2-2 vs. Uruguay 1 139 8/10/2020 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador 1 140 13/10/2020 La Paz Eliminatorias 2-1 vs. Bolivia 141 12/11/2020 La Bombonera Eliminatorias 1-1 vs. Paraguay 142 17/11/2020 Lima Eliminatorias 2-0 vs. Perú 143 3/6/2021 Santiago del Estero Eliminatorias 1-1 vs. Chile 1 144 8/6/2021 Barranquilla Eliminatorias 2-2 vs. Colombia 145 14/6/2021 Río de Janeiro Copa América 1-1 vs. Chile 1 146 18/6/2021 Brasilia Copa América 1-0 vs. Uruguay 147 21/6/2021 Brasilia Copa América 1-0 vs. Paraguay 148 28/6/2021 Cuiabá Copa América 4-1 vs. Bolivia 2 149 3/7/2021 Goiania Copa América 3-0 vs. Ecuador 1 150 6/7/2021 Brasilia Copa América 1-1 (3-2) vs. Colombia 151 10/7/2021 Río de Janeiro Copa América 1-0 vs. Brasil 152 2/9/2021 Caracas Eliminatorias 3-1 vs. Venezuela 153 9/9/2021 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Bolivia 3 154 7/10/2021 Asunción Eliminatorias 0-0 vs. Paraguay 155 10/10/2021 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Uruguay 1 156 14/10/2021 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Perú 157 12/11/2021 Montevideo Eliminatorias 1-0 vs. Uruguay 158 16/11/2021 San Juan Eliminatorias 0-0 vs. Brasil 159 25/3/2022 La Bombonera Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela 1 160 29/3/2022 Guayaquil Eliminatorias 1-1 vs. Ecuador 161 1/6/2022 Wembley Finalissima 3-0 vs. Italia 162 5/6/2022 Pamplona Amistoso 5-0 vs. Estonia 5 163 23/9/2022 Miami Amistoso 3-0 vs. Honduras 2 164 27/9/2022 Nueva Jersey Amistoso 3-0 vs. Jamaica 2 165 16/11/2022 Abu Dhabi Amistoso 5-0 vs. Emiratos Árabes 1 166 22/11/2022 Doha Mundial 1-2 vs. Arabia Saudita 1 167 26/11/2022 Doha Mundial 2-1 vs. México 1 168 30/11/2022 Doha Mundial 2-0 vs. Polonia 169 3/12/2022 Rayán Mundial 2-1 vs. Australia 1 170 9/12/2022 Doha Mundial 2-2 (4-3) vs. Países Bajos 1 171 13/12/2022 Doha Mundial 3-0 vs. Croacia 1 172 18/12/2022 Doha Mundial 3-3 (4-3) vs. Francia 2 173 23/3/2023 Monumental Amistoso 2-0 vs. Panamá 1 174 28/3/2023 Santiago del Estero Amistoso 7-0 vs. Curazao 3 175 15/6/2023 Beijing Amistoso 2-0 vs. Australia 1 176 7/9/2023 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Ecuador 1 177 12/10/2023 Monumental Eliminatorias 1-0 vs. Paraguay 178 17/10/2023 Lima Eliminatorias 2-0 vs. Perú 2 179 16/11/2023 La Bombonera Eliminatorias 0-2 vs. Uruguay 180 21/11/2023 Río de Janeiro Eliminatorias 1-0 vs. Brasil 181 9/6/2024 Chicago Amistoso 1-0 vs. Ecuador 182 14/6/2024 Landover Amistoso 4-1 vs. Guatemala 2 183 20/6/2024 Atlanta Copa América 2-0 vs. Canadá 184 25/6/2024 Nueva Jersey Copa América 1-0 vs. Chile 185 4/7/2024 Houston Copa América 1-1 (4-2) vs. Ecuador 186 9/7/2024 Nueva Jersey Copa América 2-0 vs. Canadá 1 187 14/7/2024 Miami Copa América 1-0 vs. Colombia 188 10/10/2024 Maturín Eliminatorias 1-1 vs. Venezuela 189 15/10/2024 Monumental Eliminatorias 6-0 vs. Bolivia 3 190 14/11/2024 Asunción Eliminatorias 1-2 vs. Paraguay 191 19/11/2024 La Bombonera Eliminatorias 1-0 vs. Perú 192 5/6/2025 Santiago Eliminatorias 1-0 vs. Chile 193 10/6/2025 Monumental Eliminatorias 1-1 vs. Colombia 194 4/9/2025 Monumental Eliminatorias 3-0 vs. Venezuela 2 195 14/10/2025 Fort Lauderdale Amistoso 6-0 vs. Puerto Rico 196 14/11/2025 Luanda Amistoso 2-0 vs. Angola 1 197 27/3/2026 La Bombonera Amistoso 2-1 vs. Mauritania 198 31/3/2026 La Bombonera Amistoso 5-0 vs. Zambia 1 199 9/6/2026 Auburn Amistoso 3-0 vs. Islandia 1 200 16/6/2026 Kansas City Mundial 3-0 vs. Argelia 3 201 22/6/2026 Dallas Mundial 2-0 vs. Austria 2 202 27/6/2026 Dallas Mundial 3-1 vs. Jordania 1 203 3/7/2026 Miami Mundial 3-2 vs. Cabo Verde 1 204 7/7/2026 Atlanta Mundial 3-2 vs. Egipto 1 205 11/7/2026 Kansas City Mundial 3-1 vs. Suiza 206 15/7/2026 Atlanta Mundial 2-1 vs. Inglaterra 207 19/7/2026 Nueva Jersey Mundial 0-1 vs. España