Todos los partidos y los goles de Lionel Messi en la Selección Argentina

Lionel Messi anunció a través de un extenso comunicado que se retira de la Selección Argentina. El rosarino es el máximo artillero de la Albiceleste, tiene el récord de presencias y ganó un total de cuatro títulos: la Copa América 2021 en el mítico estadio Maracaná, la Finalissima ante Italia en Wembley, el Mundial Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Su último cotejo fue la final del Mundial 2026 perdida ante España. Messi llegó a 207 cotejos, en los que anotó 125 goles con la celeste y blanca.

Lionel Messi tras la final perdida ante España.

Desde su presentación en la mayor en 2025, con aquella triste expulsión ante Hungría, se transformó en referente y un líder indiscutido, al principio silencioso y luego, con voz de mando dentro y fuera del campo de juego, platándose con sus declaraciones ante la Conmebol y la FIFA.

Además, a nivel juvenil, se consagró en el Mundial Sub 20 2026 y en los Juegos Olímpicos de de Pekín 2008.

Todos los partidos y goles de Lionel Messi en la Selección Argentina