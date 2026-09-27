Tom Cruise recibió una camiseta de Gimnasia de La Plata y sorprendió con su reacción: "Amo los deportes"

Tom Cruise protagonizó un inesperado momento vinculado al fútbol argentino durante su visita a México. El reconocido actor de Hollywood participó de la presentación de Digger, su nueva película, y en plena alfombra naranja recibió un regalo muy particular: una camiseta de Gimnasia de La Plata.

El encargado de acercarle la camiseta fue el periodista Fede Carestía, quien aprovechó el encuentro con la estrella estadounidense para entregarle una casaca del Lobo especialmente preparada para la ocasión.

%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8%uD83C%uDDE6%uD83C%uDDF7 TOM CRUISE recibió una camiseta de Gimnasia con la numero 22 en la espalda pic.twitter.com/o0pIad8RWM — %uD83E%uDD4A%uD835%uDD73 BARRAS DEL MUNDO %u26BD%uD83C%uDF7A (@Barras_LATAM) September 26, 2026

Cruise recibió el regalo con una sonrisa y dejó una respuesta que rápidamente llamó la atención: "Amo los deportes. Muchas gracias, muchísimas gracias".

El actor se mostró sorprendido por el obsequio mientras continuaba su recorrido por la alfombra naranja, donde durante varias horas estuvo en contacto con los fanáticos, firmó autógrafos y accedió a numerosas fotografías.

Tom Cruise y la invitación para conocer Gimnasia

El particular encuentro no terminó con la entrega de la camiseta. Carestía también aprovechó la oportunidad para invitar a Tom Cruise a conocer Argentina y asistir a un partido de Gimnasia.

La propuesta surgió en medio del intercambio entre ambos y abrió la puerta a un posible encuentro del protagonista de Misión: Imposible con el fútbol argentino.

Según informó NewsDigitales, la intención del periodista era aprovechar la presencia de Cruise en México para acercarle los colores del conjunto platense. La reacción del actor, especialmente su comentario sobre su pasión por los deportes, generó sorpresa entre quienes presenciaron la escena.

La visita de Cruise a México estuvo vinculada con la presentación de Digger, la producción dirigida por Alejandro González Iñárritu que tiene al actor como protagonista. El evento se realizó en el Toreo Parque Central, donde una gran cantidad de seguidores se acercó para verlo.

Entre autógrafos, fotos y saludos, el regalo de Gimnasia terminó convirtiéndose en una de las escenas más llamativas de la jornada. Cruise se llevó la camiseta del Lobo y quedó pendiente la invitación para conocer Argentina y ver al equipo platense en vivo.