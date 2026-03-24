Tomás Aranda brilla en Boca y ya interesa en Europa: cláusula millonaria y postura del club

La aparición de Tomás Aranda en Boca Juniors fue tan rápida como impactante. Con solo 18 años, el mediocampista no solo se ganó un lugar en el equipo titular durante 2026 con Claudio Úbeda, sino que también empezó a despertar interés en el fútbol europeo.

Su rendimiento frente a Instituto de Córdoba, partido en el que marcó su primer gol en Primera División, terminó de confirmar su gran momento. Dueño de una técnica destacada, personalidad para jugar y una lectura del juego poco común para su edad, el juvenil ya se convirtió en una pieza fija dentro del once xeneize.

Interés desde Italia, pero sin ofertas

En las últimas horas, desde Italia surgieron versiones que vinculan a Parma y Como con el seguimiento de Aranda. Ambos clubes lo tendrían en carpeta pensando a futuro, aunque lo concreto es que en Boca todavía no recibieron propuestas formales ni consultas oficiales.

Boca lo blindó a tiempo

Consciente del potencial del jugador, la dirigencia actuó con anticipación: en septiembre de 2025 le hizo firmar su primer contrato profesional, incluso antes de su debut en Primera. El acuerdo se extiende hasta diciembre de 2029 e incluye una cláusula de salida fijada en 20 millones de dólares.

Este escenario le da tranquilidad al club de La Ribera, que mantiene el control sobre una de sus mayores promesas. Si desde Europa avanzan con una oferta concreta, deberán acercarse a esa cifra para abrir cualquier tipo de negociación.

De promesa a realidad

Sin haber tenido demasiado recorrido en selecciones juveniles hasta su reciente citación, Aranda se ganó su lugar a base de rendimiento. Su crecimiento sostenido y su impacto inmediato lo posicionan como uno de los jóvenes a seguir en el fútbol argentino.

Mientras tanto, en Boca celebran su presente y toman nota del interés que empieza a llegar desde el exterior. Porque si algo está claro, es que el talento ya cruzó fronteras... y su nombre empieza a instalarse fuerte en el mercado.