Tomás Aranda fue operado con éxito y estará entre tres y cuatro meses afuera

El enganche de Boca Tomás Aranda superó con éxito la operación en el peroné del tobillo derecho, que se había fracturado en un entrenamiento. El juvenil fue intervenido durante la tarde de este jueves y ya presentó un parte médico favorable, para iniciar una recuperación que lo alejará de las canchas durante al menos tres meses.

El futbolista de 19 años, dueño de la prestigiosa camiseta número 10 del Xeneize, sufrió la lesión durante la práctica del pasado miércoles 26 de agosto, con un movimiento desafortunado que podría hacerle perder lo que resta de la temporada.

Cómo se lesionó Tomás Aranda

La lesión se dio durante el entrenamiento matutino y de la forma más insólita: en los primeros minutos de la práctica, el "10" clavó el botín derecho en el pasto e intentó girar, pero el pie se le trabó en el campo y sintió un dolor instantáneo. El diagnóstico fue una sindesmosis, que le afectó el ligamento que une el peroné con la tibia.

La intervención se realizó en el Sanatorio Otamendi y fue la opción elegida por el cuerpo médico del club, al considerarla más beneficiosa a largo plazo que el uso de una bota ortopédica. Se estima que Aranda no podrá volver a jugar por entre tres y cuatro meses, un golpe importante para el entrenador Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, que lo había utilizado en todos los encuentros desde su regreso al club.

Quién reemplazará a Aranda en Boca

Desde la dirigencia del Xeneize se prefirió no realizar incorporaciones para suplir al enganche, que también puede desempeñarse como delantero por derecha. Su lugar en la convocatoria de Primera lo ocupará el volante Lautaro Bianco, titular en la reserva y también de 19 años.