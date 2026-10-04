Palacios, Soulé y Castro jugaron su primer partido en Argentina: la lista de 73 debuts en el ciclo Scaloni

Lionel Scaloni fue y sigue siendo el encargado de realizar la renovación del plantel con las nuevas camadas de jugadores para la Selección Argentina.

En este sentido, durante los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, el entrenador de la Albiceleste le dio la posibilidad a nuevos futbolistas de hacer su debut. En total, fueron ocho los que sumaron minutos por primera vez, por lo que la lista de debutantes llegó a 73.

Frente a Burkina Faso, tanto Tomás Palacios como Santiago Castro y Matías Soulé, ingresaron en el segundo tiempo. Estos tres se sumaron Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores, quienes estuvieron presentes en la victoria 4 a 0 contra Bolivia.

La lista completa de debutantes en la era Scaloni