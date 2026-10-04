NUEVAS CARAS
Palacios, Soulé y Castro jugaron su primer partido en Argentina: la lista de 73 debuts en el ciclo Scaloni
En la victoria ante Burkina Faso, Lionel Scaloni le dio minutos a los jugadores que aún no habían debutado con la Selección Argentina.
Lionel Scaloni fue y sigue siendo el encargado de realizar la renovación del plantel con las nuevas camadas de jugadores para la Selección Argentina.
En este sentido, durante los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, el entrenador de la Albiceleste le dio la posibilidad a nuevos futbolistas de hacer su debut. En total, fueron ocho los que sumaron minutos por primera vez, por lo que la lista de debutantes llegó a 73.
Frente a Burkina Faso, tanto Tomás Palacios como Santiago Castro y Matías Soulé, ingresaron en el segundo tiempo. Estos tres se sumaron Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores, quienes estuvieron presentes en la victoria 4 a 0 contra Bolivia.
La lista completa de debutantes en la era Scaloni
- Gerónimo Rulli
- Renzo Saravia
- Exequiel Palacios
- Gonzalo Martínez
- Giovanni Simeone
- Walter Kannemann
- Alan Franco
- Matías Vargas
- Franco Cervi
- Franco Vázquez
- Santiago Ascacíbar
- Rodrigo Battaglia
- Rodrigo De Paul
- Juan Foyth
- Gastón Giménez
- Paulo Gazzaniga
- Lisandro Martínez
- Gonzalo Montiel
- Domingo Blanco
- Matías Suárez
- Esteban Andrada
- Iván Marcone
- Matías Zaracho
- Juan Musso
- Lucas Martínez Quarta
- Nicolás Domínguez
- Alexis Mac Allister
- Leonardo Balerdi
- Adolfo Gaich
- Lucas Ocampos
- Nicolás González
- Facundo Medina
- Emiliano Martínez
- Cristian Romero
- Julián Álvarez
- Nahuel Molina
- Emiliano Buendía
- Lucas Boyé
- Marcos Senesi
- Thiago Almada
- Nehuén Pérez
- Enzo Fernández
- Alejandro Garnacho
- Facundo Buonanotte
- Valentín Barco
- Walter Benítez
- Valentín Carboni
- Valentín Castellanos
- Nicolás Paz
- Giuliano Simeone
- Franco Mastantuono
- José Manuel López
- Lautaro Rivero
- Aníbal Moreno
- Facundo Cambeses
- Kevin Mac Allister
- Gianluca Prestianni
- Joaquín Panichelli
- Máximo Perrone
- Agustín Giay
- Gabriel Rojas
- Nicolás Capaldo
- Tomás Aranda
- Santiago Beltrán
- Joaquín Freitas
- Román Vega
- Santiago Simón
- Ezequiel Fernández
- Leonel Flores
- Valentín Gómez
- Santiago Castro
- Matías Soulé
- Tomás Palacios