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NUEVAS CARAS

Palacios, Soulé y Castro jugaron su primer partido en Argentina: la lista de 73 debuts en el ciclo Scaloni

En la victoria ante Burkina Faso, Lionel Scaloni le dio minutos a los jugadores que aún no habían debutado con la Selección Argentina.

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Lionel Scaloni fue y sigue siendo el encargado de realizar la renovación del plantel con las nuevas camadas de jugadores para la Selección Argentina.

En este sentido, durante los amistosos ante Bolivia y Burkina Faso, el entrenador de la Albiceleste le dio la posibilidad a nuevos futbolistas de hacer su debut. En total, fueron ocho los que sumaron minutos por primera vez, por lo que la lista de debutantes llegó a 73.

Frente a Burkina Faso, tanto Tomás Palacios como Santiago Castro y Matías Soulé, ingresaron en el segundo tiempo. Estos tres se sumaron Román Vega, Ezequiel Fernández, Santiago Simón, Valentín Gómez y Leonel Flores, quienes estuvieron presentes en la victoria 4 a 0 contra Bolivia.

La lista completa de debutantes en la era Scaloni

  1. Gerónimo Rulli
  2. Renzo Saravia
  3. Exequiel Palacios
  4. Gonzalo Martínez
  5. Giovanni Simeone
  6. Walter Kannemann
  7. Alan Franco
  8. Matías Vargas
  9. Franco Cervi
  10. Franco Vázquez
  11. Santiago Ascacíbar
  12. Rodrigo Battaglia
  13. Rodrigo De Paul
  14. Juan Foyth
  15. Gastón Giménez
  16. Paulo Gazzaniga
  17. Lisandro Martínez
  18. Gonzalo Montiel
  19. Domingo Blanco
  20. Matías Suárez
  21. Esteban Andrada
  22. Iván Marcone
  23. Matías Zaracho
  24. Juan Musso
  25. Lucas Martínez Quarta
  26. Nicolás Domínguez
  27. Alexis Mac Allister
  28. Leonardo Balerdi
  29. Adolfo Gaich
  30. Lucas Ocampos
  31. Nicolás González
  32. Facundo Medina
  33. Emiliano Martínez
  34. Cristian Romero
  35. Julián Álvarez
  36. Nahuel Molina
  37. Emiliano Buendía
  38. Lucas Boyé
  39. Marcos Senesi
  40. Thiago Almada
  41. Nehuén Pérez
  42. Enzo Fernández
  43. Alejandro Garnacho
  44. Facundo Buonanotte
  45. Valentín Barco
  46. Walter Benítez
  47. Valentín Carboni
  48. Valentín Castellanos
  49. Nicolás Paz
  50. Giuliano Simeone
  51. Franco Mastantuono
  52. José Manuel López
  53. Lautaro Rivero
  54. Aníbal Moreno
  55. Facundo Cambeses
  56. Kevin Mac Allister
  57. Gianluca Prestianni
  58. Joaquín Panichelli
  59. Máximo Perrone
  60. Agustín Giay
  61. Gabriel Rojas
  62. Nicolás Capaldo
  63. Tomás Aranda
  64. Santiago Beltrán
  65. Joaquín Freitas
  66. Román Vega
  67. Santiago Simón
  68. Ezequiel Fernández
  69. Leonel Flores
  70. Valentín Gómez
  71. Santiago Castro
  72. Matías Soulé
  73. Tomás Palacios
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