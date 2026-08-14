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PASO ADELANTE

Tras despreciar a Boca, David Romero fue presentado en Parma

Tras darse el lujo de rechazar a Boca, David Romero fue oficializado este viernes como flamante incorporación de Parma.

Edelmiro Balmaceda
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Hace algunas semanas, cuando Enner Valencia todavía no estaba en el radar, Boca salió al mercado de pases a buscar un centrodelantero y David Romero fue uno de los candidatos gracias a sus buenas actuaciones en Tigre.

Sin embargo, el delantero de 23 años no se mostró interesado ante la posibilidad de jugar en el Xeneize y priorizó jugar en Europa.

Finalmente, este viernes, el atacante correntino fue presentado como flamante refuerzo del Parma, donde firmó un contrato por los próximos cinco años.

Prácticamente a la par, el Matador brindó a través de sus redes sociales los detalles del traspaso que le dejará una buena suma de dinero.

"La operación se pactó por un total de 8.500.000 de euros incluyendo incentivos sujetos a la consecución de objetivos deportivos", informó el club de Victoria.

Además, el conjunto de la zona norte logró quedarse con un 10% de plusvalía en caso de futuras ventas del futbolista, a quien le agradeció el compromiso durante su etapa en la institución.

"Agradecemos a David Romero por su compromiso y entrega durante su paso por la institución, y le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de su carrera", expuso en un comunicado.

Cabe recordar que Romero, surgido en Talleres de Córdoba, disputó 40 partidos en Tigre, en los que convirtió 16 goles y repartió cuatro asistencias.

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