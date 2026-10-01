Tras el escándalo con Cristiano Ronaldo, Jorge Jesús eligió al nuevo 7 de Portugal

En las últimas horas, en Portugal estalló el escándalo después de que Cristiano Ronaldo abandonara la concentración, descontento por no haber tenido minutos el pasado fin de semana en la victoria frente a Noruega.

Pese a que el problema del Bicho fue exclusivamente con él, Jorge Jesús, DT del combinado luso, pasó rápido la página y tomó una fuerte decisión: le dio la camiseta 7 a otro futbolista.

Quien ahora ostenta ese dorsal, y lo hará en los próximos compromisos de la Seleção das Quinas en la Nations League, es Rafael Leão, delantero del Galatasaray.

Pero más allá de cualquier suspicacia, el motivo de esa determinación es, más que nada, reglamentario. De hecho, la UEFA exige que los números de las camisetas se mantengan secuencialmente dentro de la convocatoria.

¡EL NUEVO "7" DE PORTUGAL! Rafael Leao ya luce un número pesado en la Selección de Portugal.



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Así las cosas, el atacante de 27 años utilizará esa casaca no solo en el partido de esta tarde con Dinamarca, sino también en el duelo del próximo domingo, nuevamente ante Noruega.