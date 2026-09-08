Tras el fracaso en River, Chacho Coudet es buscado desde Brasil

El paso de Eduardo Coudet por River no salió como nadie esperaba y apenas se extendió durante 176 días. Después de su salida de "común acuerdo", el Chacho está ante una nueva oportunidad para relanzar su carrera.

Tanto es así que, en los últimos días, el entrenador bonaerense que llegó desde Alavés fue sondeado por otro equipo del exterior.

Se trata de Inter de Porto Alegre, donde el oriundo de Saavedra ya tuvo dos etapas, que se ha mostrado interesado en volver a contar con sus servicios.

En principio, en lo que fue una charla informal, el exestratega del Millonario echó por tierra la posibilidad de asumir exclusivamente para el último tramo del año, aunque la negociación podría salir a flote si se le ofrece un contrato más extenso.

Cabe recordar que, en 2020 y luego entre 2023 y 2024, Coudet dirigió 109 compromisos en el conjunto Gaúcho, de los cuales obtuvo 54 victorias, 28 empates y 27 caídas.

Pero ya sea él u otro entrenador quien tome el mando, lo que está claro es que el desafío es complejo. De hecho, a falta de 12 fechas para el final, los Colorados tienen apenas 25 puntos en el Brasileirao y están hundidos en la zona de descenso directo.