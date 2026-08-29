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Tras la caída agónica ante Boca, Lanús vendió por millones a una de sus figuras

Luego de la derrota frente a Boca, Lanús acordó la venta de una de sus mayores promesas a cambio de una cifra millonaria.

Edelmiro Balmaceda
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Un baldazo de agua fría fue el que Lanús recibió ayer al perder frente a Boca sobre la hora, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el Granate tuvo hoy una gran noticia: hizo una venta millonaria.

En un movimiento sorpresivo antes de que se cierre el mercado de pases, la institución acordó la venta de Dylan Aquino, una de sus mayores promesas.

El delantero de apenas 21 años continuará su carrera en el Union Saint-Gilloise de Bélgica, que desembolsó casi nueve millones de dólares brutos por el 100% del pase.

El delantero continuará su carrera en Europa.
El delantero continuará su carrera en Europa.

Además, el club del sur bonaerense mantendrá una plusvalía del 15% respecto a futuras ventas del futbolista que firmará contrato por cuatro años y será compañero de Kevin Mac Allister.

Claro que, al margen de los beneficios económicos, Mauricio Pellegrino se quedó sin una pieza fundamental en lo futbolístico, que será difícil de reemplazar de cara a lo que viene.

Desde su debut en 2024, Aquino disputó 102 partidos en Lanús, anotó 13 goles, brindó 10 asistencias y fue parte de las conquistas de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana.

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