Tras la roja ante Boca, Manuel Insaurralde fue duramente sancionado y será baja en San Lorenzo

Después de lo que fue la dura derrota ante Boca en el clásico y de cara a lo que se le viene en el Torneo Clausura, San Lorenzo sabe que no podrá contar con Manuel Insaurralde en lo inmediato.

Es que, como consecuencia de la expulsión que sufrió ante el Xeneize por una infracción sobre Santiago Ascacibar, el mediocampista recibió dos fechas de suspensión.

El Tribunal de Disciplina de la AFA determinó una suspensión de dos fechas para el futbolista, en aplicación del artículo 13, inciso 1.e del Código Disciplinario. La medida quedó asentada en la resolución oficial.

Por la sanción, Insaurralde quedará afuera de los encuentros contra Defensa y Justicia y Deportivo Riestra.

Ahora, el Gallego Insúa deberá ver de qué manera rearma el mediocampo. Tras la roja ante Boca, el entrenador decidió sacar a Alexis Cuello y mandó a la cancha a Juan Cruz Rattalino.