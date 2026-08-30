Tras solo siete fechas, Sampaoli se va de Talleres

Jorge Sampaoli dejó de ser entrenador de Talleres tras el mal arranque al Torneo Clausura 2026, una decisión que la dirigencia de la T hizo pública tras el empate 0-0 con Central Córdoba.

Este domingo, se dio a conocer un comunicado oficial por parte del conjunto cordobés anunciando el desvinculamiento del exentrenador de la Selección Argentina.

"La Comisión Directiva del Club Atlético Talleres informa que Jorge Sampaoli ha finalizado su vínculo como Director Técnico del Club. Honrando su compromiso y su palabra Jorge y su Cuerpo Técnico cobran hasta su último día trabajado", anunció Talleres.

El ciclo del DT en la T concluye tras solo siete jornadas de competencia. Cayó en cuatro oportunidades, ganó una sola y empató en sus dos últimos encuentros.

El club rescindió su contrato, que anteriormente era de 18 meses próximo a expirar el 31 de diciembre de 2027.