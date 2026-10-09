Tras su despedida, el Cholo Simeone eligió entre Messi y Maradona: "Insuperable"
El Cholo Simeone fue consultado por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.
Diego Simeone fue consultado por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en una conferencia de prensa previa al partido del Atlético Madrid ante el Alavés.
"Nos enseñó a pelear y, cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo. Fueron muchísimas alegrías. Por números es insuperable", reconoció el Cholo.
"El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles. Se ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento. Eso es difícil de sostener 20 o 25 años", agregó.
Por otro lado, el entrenador argentino evitó comparar a Messi con Diego Maradona ante una de las consultas: "No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi".
"La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia", cerró.