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Tras su despedida, el Cholo Simeone eligió entre Messi y Maradona: "Insuperable"

El Cholo Simeone fue consultado por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina.

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Diego Simeone fue consultado por la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina en una conferencia de prensa previa al partido del Atlético Madrid ante el Alavés.

"Nos enseñó a pelear y, cuando las cosas vienen mal, seguir insistiendo. Fueron muchísimas alegrías. Por números es insuperable", reconoció el Cholo.

"El crecimiento que ha tenido como persona y como deportista ha roto todas las líneas posibles. Se ha manejado desde un lugar siempre desde el respeto y desde el buen comportamiento. Eso es difícil de sostener 20 o 25 años", agregó.

Por otro lado, el entrenador argentino evitó comparar a Messi con Diego Maradona ante una de las consultas: "No voy a entrar en el juego demagógico y fácil de elegir a uno. Tuve la suerte de jugar con Maradona y no tuve la suerte de jugar con Messi".

"La verdad que somos agradecidos los argentinos de haber tenido dos futbolistas extraordinarios, los mejores de la historia", cerró. 

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