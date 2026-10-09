Tras su pelea con el DT, Portugal suspendió a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo fue suspendido provisionalmente por la Federación Portuguesa de Fútbol después de abandonar la concentración de la selección antes del partido contra Dinamarca.

La medida se mantendrá mientras se investiga su conducta, todavía no determina el castigo definitivo.

La decisión se tomó en el marco del artículo 160, apartado 2, del reglamento disciplinario de la FPF. Para este tipo de infracciones, la normativa contempla una suspensión de entre uno y seis meses y una multa de entre 510 y 1.020 euros.

Ahora, la investigación deberá establecer si el delantero dejó el plantel sin autorización y si su conducta fue voluntaria.

Si el castigo se limita a un mes, podría estar disponible para los partidos de Nations League ante Dinamarca, el 14 de noviembre en Braga, y Gales, tres días después en Cardiff. En cambio, si la suspensión alcanza los seis meses, podría perderse los cuartos de final, previstos para marzo de 2027.