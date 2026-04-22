Tras su larga lesión, Chacho Coudet recupera a un futbolista en River

River continua entrenando de cara al encuentro ante Aldosivi de este sábado en El Monumental.

Desde las redes sociales del Millonario compartieron imágenes de la práctica de hoy en las que se puede ver a Maximiliano Meza entrenando a la par de sus compañeros, síntoma de que su lesión ya quedó atrás.

El futbolista había comenzado con los trabajos de campo la semana pasada y puede ser una opción para el partido contra el Tiburón o, a más tardar, para el partido con RB Bragantino por Copa Sudamericana.

De esta forma, Eduardo Coudet recuperará una opción para el puesto del volante ofensivo.

La última aparición de Meza en cancha data de noviembre del año pasado, cuando durante el Superclásico del pasado noviembre debió ser reemplazado por una lesión en el tendón rotuliano que necesitó intervención quirúrgica.