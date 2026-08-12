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Tras su paso olvidable por River, Sevilla se desprendió de Gattoni y lo mandó a jugar a un llamativo destino

Después de otra temporada sin continuidad, Federico Gattoni dejó Sevilla y fue presentado como nuevo jugador de un club de segunda división.

Edelmiro Balmaceda
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Hace rato que la carrera de Federico Gattoni viene en caída. Después de mostrar condiciones en San Lorenzo y llegar al Sevilla en 2023, jamás pudo volver a ser aquel que lo posicionó como uno de los mejores zagueros centrales del fútbol argentino.

Luego de estar dos años a préstamo en River, donde solo jugó siete partidos bajo el mando, primero de Martín Demichelis y después de Marcelo Gallardo, el defensor retornó a Andalucía.

Pero tras otra temporada en la que prácticamente no fue tenido en cuenta, el bonaerense se cansó, dejó al conjunto español y continuará su camino en la Serie B de Italia.

Tanto es así que este miércoles Gattoni se convirtió en nuevo jugador del Ascoli, donde firmó un contrato por un año con la opción de extenderlo por una temporada más.

Mediante un comunicado, el club le dio la bienvenida, adelantó que usará el dorsal 32 y resaltó el significado personal detrás de su contratación. De hecho, los padres de su esposa son oriundos de la zona.

Cabe destacar que Gattoni se sumará a un plantel que hasta aquí contaba con Marcos Curado, el único argentino. ¿Podrá relanzar su carrera?

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