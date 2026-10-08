Menú
Crónica en vivo

PUNTO FINAL

Julián Álvarez tomó una drástica decisión tras el escándalo que se generó entre el Atlético de Madrid y Barcelona

En las últimas horas, el delantero argentino tomó una clara medida después de su frustrado pase al Culé en el último mercado de pases.

Edelmiro Balmaceda
Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

Pasó bastante tiempo, pero la situación que se generó en torno al frustrado pase de Julián Álvarez al Barcelona en el último mercado de pases todavía da que hablar.

Tanto es así que, en las últimas horas, el delantero de la Selección Argentina tomó una decisión contundente que cambiará el rumbo de su carrera.

Concretamente, el atacante cordobés cortó el vínculo con Fernando Hidalgo, su representante, descontento por cómo se manejó en todo el asunto que tuvo en vilo al fútbol español.

La Araña decidió separarse de su histórico agente.
La Araña decidió separarse de su histórico agente.

Deseoso de dejar el Atlético de Madrid para recalar en el equipo Culé, el futbolista de 26 años llegó a declarar en pleno Mundial 2026 que "Lo mejor para todos es una transferencia".

Inmediatamente, la situación puso en pie de guerra a ambos clubes. De hecho, el CEO del Colchonero, Miguel Ángel Gil Marín, había apuntado contra su entorno. "Ha habido personas que se han encargado de engañarlo y confundirlo", manifestó en una entrevista que concedió en agosto.

Esta nota habla de:
    1
    El Superclásico tiene fecha y hora: la Liga Profesional confirmó la agenda para las próximas fechas del Torneo Clausura
    PARA ANOTAR

    El Superclásico tiene fecha y hora: la Liga Profesional confirmó la agenda para las próximas fechas del Torneo Clausura

    2
    Atento Colapinto: George Russell largará último en el GP de Singapur por una sanción
    FÓRMULA 1

    Atento Colapinto: George Russell largará último en el GP de Singapur por una sanción

    3
    Boca hoy: Arruabarrena planea poner un mix de titulares y suplentes para visitar a Instituto
    CAMBIOS

    Boca hoy: Arruabarrena planea poner un mix de titulares y suplentes para visitar a Instituto

    4
    Jorge Jesús minimizó el comunicado de Cristiano Ronaldo y le puso fin a la novela en Portugal con una frase tajante
    SE CANSÓ

    Jorge Jesús minimizó el comunicado de Cristiano Ronaldo y le puso fin a la novela en Portugal con una frase tajante

    5
    Atención, Boca: Conmebol designó al árbitro para la ida ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana
    TODO LISTO

    Atención, Boca: Conmebol designó al árbitro para la ida ante Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana