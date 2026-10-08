Julián Álvarez tomó una drástica decisión tras el escándalo que se generó entre el Atlético de Madrid y Barcelona

Pasó bastante tiempo, pero la situación que se generó en torno al frustrado pase de Julián Álvarez al Barcelona en el último mercado de pases todavía da que hablar.

Tanto es así que, en las últimas horas, el delantero de la Selección Argentina tomó una decisión contundente que cambiará el rumbo de su carrera.

Concretamente, el atacante cordobés cortó el vínculo con Fernando Hidalgo, su representante, descontento por cómo se manejó en todo el asunto que tuvo en vilo al fútbol español.

La Araña decidió separarse de su histórico agente.

Deseoso de dejar el Atlético de Madrid para recalar en el equipo Culé, el futbolista de 26 años llegó a declarar en pleno Mundial 2026 que "Lo mejor para todos es una transferencia".