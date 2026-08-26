Tremenda noticia para Boca: Tomás Aranda sufrió una grave lesión

El mundo de Boca Juniors no podría haber recibido una peor noticia. Sin lugar a dudas que cuando andás torcido, siempre sale algo mal porque Tomás Aranda, el jugador diferente que tiene Rodolfo Arruabarrena, tuvo que abandonar la práctica de este miércoles tras sufrir una lesión de extrema gravedad.

Por lo que trascendió desde el predio de la entidad que preside Juan Román Riquelme en Ezeiza, el joven de 19 años sufrió un fuerte dolor en una de sus piernas tras que se le trabe el pie en medio de la entrada en calor.

%uD83D%uDEA8 ARANDA SERÁ OPERADO: @MonroigDiego cuenta más detalles sobre la fractura del peroné de la pierna derecha que sufrió el N°10 de Boca en el entrenamiento de este miércoles.



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Aranda cayó al piso y pidió urgente la atención médica entre lágrimas. Si bien se le van a hacer estudios para llegar a un diagnóstico claro, se cree que va a ser operado y va a estar fuera de los campos de juego durante varios meses.

Cuánto llevaría la recuperació de Aranda

La fractura de peroné de Tomás Aranda se dio en la zona de unión con la tibia y tras la operación, los plazos de recuperación superarían los 90 días, incluso podría llegar a los seis meses.

Los números de Tomás Aranda en Boca

Desde su debut en la primera de Boca, Tomás Aranda lleva disputados un total de 32 cotejos, en los que anotó apenas gol y dio tres asistencias.