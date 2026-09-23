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Tremendo: el Papu Gómez se va a un exótico destino

Luego de su paso por Calcio Padova, en la Segunda División de Italia, el Papu Gómez se irá libre a un club llamativo.

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Alejandro Gómez vuelve a afrontar un nuevo cambio en su carrera tras varios altibajos durante los últimos años. 

El campeón del mundo en Qatar 2022 viene de una importante lesión en su tobillo derecho que no le permitió desempeñarse de la mejor forma en el Calcio Padova, de la Serie B de Italia.

En enero, el volante ofensivo argentino sufrió un fuerte golpe y, ante el incesante dolor, tuvo que afrontar una cirugía y se perdió la segunda mitad de la temporada 

Según confirmó este miércoles el periodista César Luis Merlo, el Papu llegará como jugador libre al Forte Virtus, de la Segunda División de Emiratos Árabes Unidos.

El futbolista de 38 años rescindió su contrato con el Padova y se sumará este jueves a los entrenamientos con su nuevo equipo luego de firmar contrato hasta mediados de 2027.

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