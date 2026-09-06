Tremendo: ovación de los hinchas de Rosario Central a Di María en el homenaje a Messi

Tremendo momento. A los 10 minutos, el clásico entre Rosario Central y Newell's se frenó en honor a Lionel Messi, quien anunció su retiro de la Selección Argentina.

Y aunque la disposición fue hecha por la AFA, los hinchas del Canalla aprovecharon con una curiosa reacción.

La misma fue dividida. Una parte de los presentes en el Gigante de Arroyito se puso de pie para aplaudir al astro argentino, que está históricamente identificado con la Lepra.

Otra facción de los presentes optó por la indiferencia y coreó "Fideo, Fideo" para reconocer a Ángel Di María, su ídolo.

Di María, emblema de la Albiceleste y amigo de Leo, frenó a aplaudir cuando el árbitro dispuso el minuto de homenaje. Inmediatamente, sus compañeros del Canalla se sumaron y siguieron la misma línea.