Trump respaldó a Infantino y apuntó contra sus detractores en la FIFA
El presidente de Estados Unidos respado a Gianni Infantino y al modelo de negocio que quiere instalar la FIFA.
El Mundial 2026 dejó en claro que la intención de la FIFA es hacer del fútbol un negocio redituable cada vez más grande. Donald Trump siempre apoyó la idea y fue protagonista de la Copa del Mundo.
Tras el torneo, el futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA comenzó a estar en duda. Fueron varias las asociaciones que se manifestaron abiertamente en contra de él.
En marzo de 2027 habrá elecciones en la casa madre del fútbol mundial y el actual presidente corre riesgo de reelección.
A través de su cuenta de Truth, Trump afirmó: "La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier razón, llegara a considerar reemplazar al presidente Gianni Infantino".
"Es fantástico, y acaba de presidir el Mundial más exitoso, cuatro veces más, jamás presentado. Si él se va, nunca volverá a ser tan exitoso o rentable. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT", agregó.