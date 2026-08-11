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POLÉMICA

Trump respaldó a Infantino y apuntó contra sus detractores en la FIFA

El presidente de Estados Unidos respado a Gianni Infantino y al modelo de negocio que quiere instalar la FIFA.

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 El Mundial 2026 dejó en claro que la intención de la FIFA es hacer del fútbol un negocio redituable cada vez más grande. Donald Trump siempre apoyó la idea y fue protagonista de la Copa del Mundo.

Tras el torneo, el futuro de Gianni Infantino al frente de la FIFA comenzó a estar en duda. Fueron varias las asociaciones que se manifestaron abiertamente en contra de él. 

En marzo de 2027 habrá elecciones en la casa madre del fútbol mundial y el actual presidente corre riesgo de reelección.

A través de su cuenta de Truth, Trump afirmó: "La FIFA estaría cometiendo un terrible error si, por cualquier razón, llegara a considerar reemplazar al presidente Gianni Infantino".

"Es fantástico, y acaba de presidir el Mundial más exitoso, cuatro veces más, jamás presentado. Si él se va, nunca volverá a ser tan exitoso o rentable. Gracias por su atención a este asunto. Presidente DJT", agregó.

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