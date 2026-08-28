Ubaldo Fillol respaldó a Santiago Beltrán y tiró un palito: "Definió cosas que tendrían que haber hecho los jugadores de campo"

Santiago Beltrán fue uno de los más grandes protagonistas de la tanda de penales en la que River cayó frente a Independiente Santa Fe y quedó eliminado de la Copa Sudamericana.

El joven arquero logró contener tres disparos pero erró el suyo cuando le tocó definir.

Sin embargo, recibió el respald de Ubaldo Fillol, uno de los grandes ídolos del Millonario: "Me dio mucha pena cuando tuviste que definir cosas que deberían haber hecho los jugadores de campo, los arqueros estamos para atajar".

"Te queda un camino hermoso por recorrer. Glorias del fútbol erraron penales en la Copa del Mundo. Te vi abatido y te digo esto porque no quiero que sientas culpa, tenés mi apoyo y el del mundo River. Está todo dado para que esta historia tenga final feliz", agregó el Pato en un video que compartió en sus redes sociales.

Por su parte, Beltrán dejó un comentario en el posteo: "Muchas gracias Pato. Tus palabras son un empujón muy grande por todo lo que representás como arquero y para el futbol argentino. Como bien decís, a seguir mejorando y aprendiendo en el camino".