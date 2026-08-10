La FIFA, en crisis: UEFA, AFC y Concacaf apuntaron contra Infantino y exigieron una auditoría

La tensión dentro de la FIFA sumó un nuevo capítulo. La UEFA, la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) y la Concacaf emitieron un contundente comunicado contra Gianni Infantino por la frustrada iniciativa que buscaba desprenderse de un porcentaje de los activos comerciales vinculados a los Mundiales para abrirlos a capitales privados.

El documento fue firmado por Aleksander eferin, presidente de la UEFA; Salman bin Ibrahim al Khalifa, titular de la AFC; y Victor Montagliani, máxima autoridad de la Concacaf. Los dirigentes calificaron la maniobra como una grave falta de criterio institucional y cuestionaron la forma en la que se intentó avanzar con el proyecto.

Duro cuestionamiento al liderazgo de Infantino

Las tres confederaciones consideraron que el intento de acelerar el traspaso de parte de los derechos comerciales sin el correspondiente debate en los órganos deliberativos de la FIFA afectó la credibilidad de la conducción del organismo.

En ese sentido, rechazaron que lo ocurrido pueda ser interpretado simplemente como un problema de comunicación interna, tal como había planteado la cúpula de la FIFA luego de la cumbre de emergencia realizada en Marruecos.

Para los dirigentes, el cuestionamiento va mucho más allá de los canales utilizados para presentar la iniciativa. Según expresaron, el proyecto reflejó una distorsión en la gestión administrativa y puso en discusión la manera en la que se toman decisiones dentro del máximo organismo del fútbol mundial.

Además, marcaron su desacuerdo con cualquier intento de que el presidente de la FIFA pueda avanzar por encima del consenso de las asociaciones miembro.

UEFA, AFC y Concacaf pidieron una auditoría independiente

Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo relacionado con la revisión del episodio.

Ante la intención de la FIFA de elaborar un informe interno para analizar lo ocurrido, las tres confederaciones plantearon una alternativa diferente: una auditoría externa e independiente que permita garantizar la transparencia y determinar cómo se desarrolló el proceso.

La postura representa un fuerte llamado de atención para la conducción de Infantino y expone las diferencias existentes dentro de la estructura del fútbol internacional.

¿Qué proponía el proyecto cuestionado?

La iniciativa que generó el conflicto contemplaba avanzar hacia un esquema en el que parte de los derechos y activos comerciales relacionados con las principales competencias de selecciones y clubes de la FIFA pudieran quedar vinculados a capitales privados y estructuras empresariales con accionistas.

El proyecto finalmente no prosperó, pero dejó como consecuencia un fuerte enfrentamiento político entre la conducción de la FIFA y tres de las principales confederaciones continentales.

El reclamo de UEFA, AFC y Concacaf ahora apunta a esclarecer cómo surgió la propuesta, quiénes participaron de su elaboración y bajo qué mecanismos se intentó llevarla adelante.