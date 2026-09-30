Un DT muy querido en Racing ofreció ayuda: "Uno siempre está a disposición..."

El momento que Racing atraviesa en lo futbolístico parece ser un problema cada vez más agudo que genera repercusiones por doquier.

Tanto es así que, luego de las declaraciones de Víctor Blanco, otro emblema de la Academia se pronunció respecto a la crisis de un equipo que solo puede aspirar a meterse en los playoffs del Torneo Clausura 2026.

Se trata de nada más y nada menos que Diego Cocca, exentrenador del conjunto de Avellaneda, que habló en las últimas horas y aseguró que cada vez que el puesto queda vacante, como ahora con la salida de Juan Pablo Vojvoda, su nombre aparece en el radar.

"Siempre que no hay un director técnico en Racing me preguntan. Eso para mí es un halago, me da alegría. Siempre voy a querer lo mejor para Racing", comenzó.

Pero la cosa no quedó ahí, ya que el estratega de 54 años no esquivó la consulta de si volvería y aseveró que "está a disposición", aunque también le tiró la responsabilidad a la dirigencia.

"Los que tienen que tomar la decisión, que tomen la mejor para ellos. Yo siempre voy a escuchar porque es un club al que le debo mucho y le tengo muchísimo aprecio", indicó.

En esa misma línea, agregó: "Ojalá que ellos decidan lo mejor para Racing, si es que los puedo ayudar, se podrá hablar y ver. Si no, será otro camino y apoyaremos. Uno siempre está a disposición. Por la identidad que tengo con la gente, le tengo muchísimo cariño al club y lo que más quiero es lo mejor para ellos".

En 2014, Cocca le dio un campeonato a la Academia.

Sin embargo, horas más tarde, aclaró que no busca postularse y les mandó buenos deseos a Sebastián Chirola Romero y Luciano Aued, quienes se harán cargo del plantel de manera interina.

Durante su primer ciclo, Cocca le dio a Racing el Torneo de Transición 2014 y eliminó a Independiente en la liguilla Pre-Libertadores en 2015. Sin embargo, volvió en 2017 y no obtuvo grandes resultados.