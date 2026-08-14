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Un entrenador brasileño se suma a la lista de candidatos para dirigir Independiente

Independiente analiza distintas alternativas para ocupar el lugar que dejó Gustavo Quinteros y uno de los nombres que ganó terreno es un entrenador brasileño.

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 Independiente ya trabaja en la búsqueda de su próximo entrenador tras la salida de Gustavo Quinteros y, entre las opciones que evalúa la dirigencia, apareció con fuerza el nombre de Jadson Viera

El brasileño nacionalizado uruguayo conoce de cerca el fútbol argentino ya que fue jugador de Lanús entre 2007 y 2010. Ahora, se metió en la lista de candidatos para asumir en el Rojo.

Su primera oportunidad como entrenador principal llegó en Boston River, durante 2024. El rendimiento alcanzado le abrió las puertas de Nacional en 2025 y consiguió coronarse campeón en su primera temporada al frente del plantel. 

Sin embargo, el ciclo perdió fuerza durante el año siguiente debido a una serie de resultados irregulares y finalmente la dirigencia del conjunto uruguayo decidió despedirlo.

Viera también cuenta con un antecedente que puede resultar importante para Independiente: formó parte del cuerpo técnico de Alexander Medina en Talleres y Vélez.

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