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Un ex Racing destapó una interna feroz: del "había piñas" al "nadie compartía mate"

En una entrevista, un futbolista que supo pasar por la Academia reveló detalles insólitos sobre la convivencia del plantel.

Edelmiro Balmaceda
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Como si la actualidad de Racing no fuera lo suficientemente alarmante, ahora también se sumaron problemas del pasado tras las escandalosas revelaciones de un exfutbolista del club.

Se trata de Emiliano Vecchio, quien jugó en la Academia entre 2022 y 2024 y que, en las últimas horas, contó una feroz interna que el plantel vivió cuando Fernando Gago era el entrenador.

Según el rosarino, en el vestuario existía tan poca cordialidad que los jugadores se llamaban "por el apellido" y hasta "había piñas".

"Piñas había en Racing. Vos entrabas al vestuario y tenías a (Gabriel) Arias, Aníbal Moreno, Juanfer (Quintero), (Edwin) Cardona, yo, (Gabriel) Hauche, (Carlos) Alcaraz, (Leonardo) Sigali, (Iván) Pillud, Roger Martínez... Imaginate que por el apellido nos llamábamos", confesó en una entrevista.

En esa misma línea, el mediocampista de 37 años añadió: "Éramos 30 y había 30 mates. Nadie compartía mate".

Sin embargo, Vecchio elogió a Pintita y recordó que, pese al mal clima puestas adentro, una vez adentro de la cancha el equipo respondía de la mejor manera.

"Conceptualmente era un fenómeno y tenía jugadores muy buenos. Entrábamos a la cancha y era otra cosa. Ya sabíamos lo que teníamos que hacer y el equipo jugaba bárbaro", cerró en charla con el programa La Deportiva.

Cabe recordar que el volante disputó 20 partidos en el conjunto de Avellaneda en los que anotó cinco goles y repartió siete asistencias.

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