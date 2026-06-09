Un histórico de Brasil pidió que el Flaco López sea titular en la Selección Argentina: "Tiene potencial..."

La Selección Argentina se prepara para disputar el Mundial 2026, donde tendrá la enorme responsabilidad de defender la corona conseguida en Qatar 2022.

Con la base del plantel campeón del mundo, la Albiceleste también tendrá algunas caras nuevas, entre ellas, la de José López.

Gracias a sus grandes actuaciones en Palmeiras, el delantero de 25 años se ganó un lugar en la consideración de Lionel Scaloni y, en las últimas horas, los elogios de un histórico de Brasil.

Se trata de Felipe Melo, que jugó la Copa del Mundo de 2010 con la Verdeamarela en Sudáfrica y consideró que el ex Lanús "tiene potencial para ser titular".

"Flaco López tiene potencial para ser titular en la Selección Argentina. Es perfecto para jugar junto a Julián Álvarez", opinó el antiguo mediocampista carioca.

Para justificar sus dichos, el ídolo del Verdão hizo hincapié en las similitudes en el juego entre el atacante correntino y Lautaro Martínez.

"Veo a Lautaro Martínez que, de repente, es titular del equipo, como un jugador más finalizador, más de área, con menos movilidad. Al Flaco también lo veo así", completó.

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O atacante do Palmeiras entrou na lista final da Seleção Argentina e é um dos concorrentes à titularidade na equipe. O jogador pode agregar e surpreender no elenco estrelado argentino. Concorda, torcedor?



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Vale resaltar que, en lo que va del 2026, López jugó 35 compromisos con grandes números: anotó 14 goles y repartió 10 asistencias. Además, acumula cuatro presencias con el seleccionado donde no convirtió y aportó un pase decisivo.