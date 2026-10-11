Un jugador de Vasco da Gama tuvo un accidente y será baja ante Boca

A pocos días del partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana, Vasco da Gama recibió una muy mala noticia en la previa del encuentro ante Boca.

Cauan Barros sufrió un accidente de tránsito durante la madrugada del domingo en Río de Janeiro y debió ser trasladado a un hospital por un profundo corte en el pie izquierdo.

La prensa de Brasil aseguró que el mediocampista de 22 años será baja en Vasco y no viajará a Buenos Aires para el encuentro de este martes en La Bombonera.

El futbolista había tenido continuidad durante el certamen continental, pero perdió terreno después del empate sin goles frente a Independiente Santa Fe, por los cuartos de final.

Desde entonces, permaneció entre los suplentes ante Gremio y quedó afuera de las siguientes cuatro convocatorias.