Un titular de Independiente Santa Fe sufrió una conmoción cerebral y se perdería la revancha ante River

En un partido muy trabado, River empató 0 a 0 con Independiente Santa Fe en Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Pensando en el encuentro en el estadio Monumental, el conjunto colombiano podría perder a uno de sus referentes: Daniel Torres.

El volante, titular en el Campín, debió salir durante el complemento de la ida, producto de un fuerte golpe tras un fuerte choque con su propio arquero. Ahora, su presencia no está asegurada para la vuelta.

"Daniel Torres presentó una conmoción cerebral, con evolución favorable posterior al trauma. Actualmente, se encuentra bajo revisión y, según la evaluación por neurología, será dado de alta en las siguientes horas", informó el parte médico emitido por Independiente Santa Fé.

Al mismo tiempo, agregó que "los exámenes médicos y neurológicos reportaron normalidad".