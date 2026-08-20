Menú
Crónica en vivo

PRECAUCIÓN

Un titular de Independiente Santa Fe sufrió una conmoción cerebral y se perdería la revancha ante River

Uno de los referentes de Independiente Santa Fe debió salir reemplazado en el complemento ante River, producto de un fuerte golpe.

Agregá Crónica - Firme junto al pueblo enCrónica - Firme junto al pueblo Google Preference

 En un partido muy trabado, River empató 0 a 0 con Independiente Santa Fe en Colombia, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Pensando en el encuentro en el estadio Monumental, el conjunto colombiano podría perder a uno de sus referentes: Daniel Torres

El volante, titular en el Campín, debió salir durante el complemento de la ida, producto de un fuerte golpe tras un fuerte choque con su propio arquero. Ahora, su presencia no está asegurada para la vuelta.

"Daniel Torres presentó una conmoción cerebral, con evolución favorable posterior al trauma. Actualmente, se encuentra bajo revisión y, según la evaluación por neurología, será dado de alta en las siguientes horas", informó el parte médico emitido por Independiente Santa Fé.

Al mismo tiempo, agregó que "los exámenes médicos y neurológicos reportaron normalidad"

Esta nota habla de:
1
Boca se sacará de encima a dos futbolistas borrados por Arruabarrena: quiénes son
HASTA LUEGO

Boca se sacará de encima a dos futbolistas borrados por Arruabarrena: quiénes son

2
Tras horas muy tensas, Jorge Sampaoli decidió quedarse en Talleres de Córdoba
UNA VIDA MÁS

Tras horas muy tensas, Jorge Sampaoli decidió quedarse en Talleres de Córdoba

3
Kevin Lomónaco fue ofrecido a Boca: la categórica respuesta de Arruabarrena
SORPRESA

Kevin Lomónaco fue ofrecido a Boca: la categórica respuesta de Arruabarrena

4
El presidente del Atlético Madrid fue contundente sobre Julián Álvarez: "Ya no sé si pedirá perdón"
POLÉMICA

El presidente del Atlético Madrid fue contundente sobre Julián Álvarez: "Ya no sé si pedirá perdón"

5
El llamativo posteo de Alpine sobre Franco Colapinto antes del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1
SORPRESA Y MEDIA

El llamativo posteo de Alpine sobre Franco Colapinto antes del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1

Últimas noticias de River