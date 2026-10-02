Una buena para River: recupera a Thiago Almada y Tobías Andrada

La pausa por la fecha FIFA le vino como anillo al dedo a River. Con la mirada puesta en el regreso del Torneo Clausura, el técnico Leonardo Ponzio recibió buenas noticias: Thiago Almada y Tobías Andrada volvieron a entrenarse con pelota y avanzan a paso firme hacia su recuperación definitiva.

El panorama es alentador para el entrenador, que podría contar con todo el plantel disponible para el compromiso del sábado 10 de octubre frente a Estudiantes de Río Cuarto en el Monumental.

Los dos ex Vélez arrastraban problemas físicos desde el partido ante Huracán, por la décima fecha. Esas molestias los dejaron afuera de la Selección argentina: Lionel Scaloni decidió desafectarlos de manera preventiva para que completaran la rehabilitación con el cuerpo médico del club de Núñez.

Andrada, cerca de volver ante Estudiantes de Río Cuarto

De los dos casos, el de Andrada es el que ofrece más garantías. Lo que en un primer momento generó preocupación en River terminó siendo apenas una fuerte contusión en el muslo derecho, por lo que su vuelta al plantel profesional es prácticamente un hecho y todo indica que estará a disposición el próximo fin de semana.

Almada, con más cautela: las fechas posibles para su regreso

La evolución de Almada se sigue con mayor prudencia. El campeón del mundo sufrió un desgarro de grado uno en el cuádriceps izquierdo, una lesión que apenas le permitió jugar unos minutos ante Huracán.

Aunque no se descarta que esté ante el conjunto cordobés, en el cuerpo técnico evalúan preservarlo para que haga su regreso formal el miércoles 14 de octubre ante Sarmiento en Junín, o incluso en la siguiente visita a Belgrano en Córdoba.