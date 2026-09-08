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Uno de los marginados de River contó cómo fue su experiencia en Cantilo: "El club no ayudó"

Uno de los marginados de River Plate contó cómo fue su experiencia entrenando en el predio de Cantilo tras su reciente salida del club.

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Alexander Woiski, uno de los 14 marginados de River por decisión institucional, reveló lo duro que fue para él y sus compañeros el mes y medio entrenando en el predio de Cantilo. 

Recientemente, el futbolista se incorporó a Deportivo Táchira de Venezuela tras rescindir su contrato.

"Fue una situación complicada la de Cantilo, al principio el club no ayuda mucho en poder resolver la situación. Era complicado estar encerrados en un 4x4 pero nos entrenábamos al máximo y nos apoyábamos mentalmente entre todos. En algunos entrenamientos sentíamos esa impotencia de querer que las cosas sean diferentes, pero es algo que ya pasó", declaró en DSports Radio.

Posteriormente, el jugador explicó cómo fueron notificados de la decisión: "Nos enteramos por la carta esa de que teníamos que ir a Cantilo, y fue una experiencia extraña. Un club como River, para mí el más grande de América, tomó una decisión llamativa e incorrecta. Al final, el club se dio cuenta y ayudó a que se puedan concretar las salidas de los futbolistas y estoy agradecido por eso".

Igualmente, el delantero sueña con una segunda oportunidad en el Millonario: "Me sentía y me siento hincha de River más allá de todas las circunstancias. No haberme podido mostrarme ante el hincha de River es algo triste, pero es una puerta que hoy se cerró y que en un futuro se puede abrir".

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