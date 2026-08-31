Uno por uno, los títulos que hicieron de Messi el más ganador de la Selección

Lionel Messi se retira de la Selección argentina como el futbolista más ganador de su historia. Fueron 20 años, seis títulos oficiales y un puñado de noches que quedaron tatuadas en la memoria del hincha. Una historia que empezó con una promesa de 18 años pateando penales en Europa y terminó con el capitán levantando la Copa del Mundo. Uno por uno, los trofeos que escribieron su leyenda.

Mundial Sub 20 - Países Bajos 2005

El mundo lo empezaba a conocer y él eligió presentarse a lo grande. Con apenas 18 años, Messi agarró de la mano a la Selección juvenil y no la soltó hasta el título. En la final del 2 de julio de 2005, frente a una Nigeria dura y físicamente imponente, apareció dos veces desde los doce pasos para el 2-1 definitivo. Terminó el torneo con la Bota de Oro de goleador y el Balón de Oro al mejor jugador: el anticipo perfecto de todo lo que vendría. Fue, además, el quinto Mundial juvenil en las vitrinas argentinas.

Juegos Olímpicos - Beijing 2008

Tuvo que pelearla hasta con su propio club para poder estar, y valió cada esfuerzo. En Beijing 2008, Messi fue una de las figuras de un equipazo que arrasó camino al oro -incluida una goleada 3-0 a Brasil en semis-. En la final del 23 de agosto ante Nigeria, la Pulga se puso el traje de asistidor: metió el pase justo para que Ángel Di María, de emboquillada, marcara el 1-0 que valió la medalla dorada. El segundo oro olímpico consecutivo del país, con un Messi de 21 años ya imparable.

Copa América 2021

La noche que se sacó la mochila de encima. Después de años de finales perdidas y de un cariño que a veces se le negaba, el 10 de julio de 2021 Messi tocó la gloria en el lugar menos pensado: el Maracaná, la casa del rival. Con un golazo de Di María, Argentina le ganó 1-0 a Brasil y cortó de cuajo una sequía de 28 años sin títulos en la Mayor. Fue su primera vuelta olímpica con la camiseta absoluta, el desahogo de toda una generación y el arranque de la era más gloriosa del seleccionado.

Finalissima 2022

El aviso a Europa de que este equipo iba en serio. El 1 de junio de 2022, en un Wembley teñido de albiceleste, Argentina se cruzó con la Italia campeona del continente y le pegó un baile inolvidable: 3-0 con goles de Lautaro Martínez, Di María y Paulo Dybala. Messi, elegido la figura de la cancha, comandó la orquesta y dejó una postal que, con el diario del lunes, fue el ensayo general del sueño que se venía en el desierto.

Mundial - Qatar 2022

La cima. El techo. Lo que le faltaba y lo que el país entero le debía. El 18 de diciembre de 2022, en el Estadio Lusail, Argentina y Francia jugaron la final más dramática que se recuerde: un 3-3 de infarto, dos goles de Messi, otro de Di María y un cierre de película con el "Dibu" Martínez agigantándose en los penales para el 4-2 final. La Pulga levantó la tercera estrella 36 años después de México 86, se llevó el Balón de Oro al mejor del Mundial y silenció, de una vez y para siempre, cualquier debate.

Copa América 2024

El broche antes del adiós. El 14 de julio de 2024, en un caldeado Hard Rock Stadium de Miami, Argentina sufrió, resistió y ganó: 1-0 a Colombia con un zurdazo de Lautaro Martínez en el alargue. Fue el bicampeonato continental y la 16ª Copa América del país, un récord que lo consagra como el máximo ganador del torneo. Esa noche, con Messi saliendo lesionado y entre lágrimas, ya se intuía que el ciclo entraba en su tramo final.

Seis títulos en dos décadas que lo ubican, sin discusión, como el jugador más laureado en la historia de la Selección argentina. Empezó como una promesa y se va convertido en leyenda.