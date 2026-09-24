Varios de River y Boca: los Sub-21 más valiosos del fútbol argentino

El fútbol argentino sigue siendo esa cantera inagotable de talentos. Varios chicos empezaron a pisar fuerte en este 2026 y un informe detallado de Transfermarkt reveló quiénes son los Sub-21 más cotizados.

Boca es el club que más representantes aporta al ranking, con cuatro nombres entre los diez primeros. River, por su parte, tiene dos y ambos aparecen dentro del top 3.

El primer puesto pertenece justamente al Xeneize: Tomás Aranda. El volante ofensivo de 19 años está valorado en 12 millones de euros y encabeza el listado.

El Millonario tiene dos representantes en el podio. Santiago Beltrán aparece segundo, con un valor de mercado de 11 millones de euros. Tobías Andrada completa el podio con una cotización de 10 millones de euros.

El otro gran protagonista de Boca es Milton Delgado. El volante de 21 años, aparece cuarto, con un valor de 10 millones de euros.

Leonel Flores es el tercer futbolista del Xeneize que aparece y ocupa el sexto lugar, con un valor de ocho millones de euros. Facundo Herrera completa la representación de Boca en el noveno lugar, con cinco millones de euros.

El ranking completo de los Sub-21 más valiosos del fútbol argentino