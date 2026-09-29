Vasco Da Gama no podrá jugar en el Maracaná ante Boca y analiza una alternativa inesperada para la Copa Sudamericana

Vasco da Gama todavía no tiene estadio confirmado para recibir a Boca por la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana. A poco más de dos semanas del esperado cruce, el club brasileño recibió una respuesta negativa a su pedido para utilizar el Maracaná y ahora deberá acelerar las gestiones para encontrar una sede.

El consorcio integrado por Flamengo y Fluminense, que administra el histórico escenario de Río de Janeiro, rechazó la solicitud del conjunto de São Januário. El argumento está relacionado con la gran cantidad de partidos programados en el estadio y la preocupación por el estado del campo de juego.

Vasco Da Gama no podrá hacer de local en el estadio Maracaná.

La situación genera un problema para Vasco, que tiene tiempo hasta el 10 de octubre para informar oficialmente el estadio en el que disputará el encuentro ante el Xeneize. Ante la falta de una resolución, la institución brasileña incluso analiza recurrir a la Justicia para intentar modificar la decisión.

São Januário, la prioridad de Vasco ante Boca

La intención principal de la dirigencia encabezada por Pedrinho es que Vasco pueda disputar la revancha en su propia casa. Sin embargo, São Januário no alcanza la capacidad mínima de 30.000 espectadores exigida por Conmebol, por lo que el club necesita una autorización especial para utilizarlo.

En ese sentido, la dirigencia ya inició conversaciones con el organismo sudamericano. También intentó encontrar una solución vinculada a la cantidad de entradas para los hinchas visitantes: Vasco propuso entregar menos de las 4.000 localidades que establece el reglamento y aceptar una reducción similar cuando Boca sea local en la Bombonera.

La propuesta, sin embargo, fue rechazada por Boca, por lo que esa alternativa quedó descartada.

Pedrinho volvió a referirse públicamente al tema y dejó en claro que su objetivo es conseguir que Vasco pueda jugar como local en São Januário.

"Voy a intentar aumentar la capacidad para los visitantes en São Januário. Tengo una buena relación con Juan Román Riquelme y vamos a intentar todo para la comodidad de los hinchas de Boca en nuestro estadio", manifestó el presidente del club brasileño.

Además, realizó un pedido directo al titular de Conmebol: "Le pido a Alejandro Domínguez que sea más flexible y autorice que juguemos en nuestro hogar".

El Nilton Santos, otra opción para Vasco

Mientras intenta conseguir el permiso para utilizar São Januário, Vasco también debe contemplar otras alternativas. Una de ellas es el Estadio Nilton Santos, propiedad de Botafogo.

El escenario, conocido como Engenhão, había sido descartado inicialmente por Vasco debido a que cuenta con césped sintético. Sin embargo, el rechazo del Maracaná volvió a ponerlo sobre la mesa como una posible solución para el partido contra Boca.

No es la primera vez que Vasco tiene inconvenientes para utilizar el Maracaná. El club ya había solicitado jugar allí sus partidos frente a Vitória y Palmeiras por la Copa de Brasil, pero en ambas oportunidades recibió una respuesta negativa.

Con el plazo del 10 de octubre cada vez más cerca, Vasco deberá definir dónde recibirá a Boca en la revancha de una serie que tendrá su primer capítulo en la Argentina.