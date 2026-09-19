Verón habló de Foster Gillett, las ofertas de la política y su futuro: qué dijo sobre la AFA

Juan Sebastián Verón volvió a hablar y dejó definiciones sobre algunos de los temas que marcaron su gestión al frente de Estudiantes de La Plata. En una extensa entrevista con Ariel Senosiain, el presidente del Pincha se refirió al proyecto de inversión que había iniciado con el empresario estadounidense Foster Gillett, contó que recibió propuestas de distintos espacios políticos y también habló sobre su futuro dentro del fútbol argentino.

Uno de los principales puntos de la charla estuvo relacionado con Gillett y el proyecto que finalmente no pudo concretarse. Verón reconoció que hace tiempo perdió el contacto con el magnate, aunque no descartó que pueda volver a existir algún tipo de vínculo.

Para el dirigente, uno de los problemas centrales estuvo relacionado con la falta de una estructura jurídica que permitiera establecer con claridad las condiciones del acuerdo y proteger los intereses de ambas partes.

"Nos faltó una estructura que permitiera aterrizar bien el proyecto y, al no poder avanzar, terminó diluyéndose", explicó Verón al repasar lo sucedido.

En ese sentido, volvió a defender la posibilidad de que el fútbol pueda incorporar inversiones privadas mediante distintos mecanismos. Según su visión, el desafío pasa por encontrar herramientas que permitan que tanto los clubes como quienes aporten capitales tengan reglas claras.

Verón también diferenció el funcionamiento del fútbol profesional del área social de las instituciones y sostuvo que los clubes necesitan nuevas fuentes de financiamiento para sostener sus proyectos deportivos.

Las propuestas que recibió Verón desde la política

Otro de los temas que sorprendió durante la entrevista fue la revelación de que distintos partidos políticos se acercaron a Verón para ofrecerle participar. El exfutbolista contó que recibió propuestas provenientes de sectores de diferentes espacios y que algunas incluían la posibilidad de ser candidato a intendente, gobernador o trabajar específicamente en el área deportiva.

Sin embargo, Verón explicó que actualmente no se imagina desarrollando su carrera fuera del fútbol. Aunque no cerró definitivamente la puerta a una eventual participación política en el futuro, dejó claro cuál es hoy su prioridad.

"Hoy, la realidad es que me veo en el fútbol. No me veo en otro lugar", sostuvo.

El presidente de Estudiantes, además, destacó el alcance social que tienen los clubes y consideró que pueden cumplir un papel importante en distintos ámbitos sin depender de una estructura partidaria.

Qué dijo Verón sobre la posibilidad de ser presidente de la AFA

En otro tramo de la charla, Verón fue consultado directamente por su futuro y por una eventual candidatura para conducir la Asociación del Fútbol Argentino.

La respuesta fue contundente: no tiene como objetivo convertirse en presidente de la AFA. "No tengo esa ambición. Me gustaría ayudar a que el fútbol argentino mejore", afirmó.

En lugar de ocupar un cargo de máxima conducción, Verón planteó que le interesa aportar desde otro lugar, aprovechando la experiencia que acumuló durante sus años como dirigente de Estudiantes.

"En una mesa de trabajo, aportar ideas, herramientas", explicó al describir de qué manera imagina una eventual participación en proyectos destinados a mejorar el fútbol argentino.

Verón y sus críticas al arbitraje argentino

El dirigente también se refirió a los cuestionamientos que existen alrededor del arbitraje argentino y a los pedidos de cambios en su conducción. En este punto, consideró que cualquier modificación debería apuntar a una transformación más amplia y no limitarse al reemplazo de una persona por otra.

Verón puso el foco especialmente en la utilización del VAR y la necesidad de establecer criterios más uniformes para las decisiones arbitrales. A su entender, el debate debería incluir un análisis profundo sobre la manera en que se dirigen los partidos y cómo se utiliza la tecnología.

De esta manera, el presidente de Estudiantes dejó varias definiciones sobre su presente y su futuro: explicó qué ocurrió con el proyecto junto a Foster Gillett, contó que recibió propuestas desde distintos sectores políticos y aclaró que, por ahora, su horizonte continúa ligado al fútbol y no a una eventual conducción de la AFA.