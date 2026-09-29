Vojvoda rompió el silencio tras su salida de Racing y habló de la derrota con Boca: "Sigo golpeado"

Juan Pablo Vojvoda habló por primera vez después de su salida de Racing Club de Avellaneda y se refirió a la derrota que terminó marcando el final de su ciclo. El entrenador reconoció que todavía no logra asimilar la caída ante Boca por los cuartos de final de la Copa Argentina y asumió parte de la responsabilidad por lo ocurrido en los últimos minutos.

La Academia tenía una ventaja de 2-0 ante el Xeneize, pero no pudo sostenerla y terminó perdiendo 3-2, en un partido que se le escapó sobre el cierre. El resultado fue determinante para la dirigencia encabezada por Diego Milito, que decidió ponerle punto final al ciclo de Vojvoda apenas 90 días después de su llegada.

El cordobés dirigió 13 partidos durante su breve etapa en Avellaneda, con un balance de cuatro triunfos, dos empates y siete derrotas.

Este martes, en diálogo con DSports Radio, el entrenador se refirió por primera vez a su salida y dejó en claro que todavía está afectado por aquella eliminación. "Fue una decisión del club y la acepté. Yo sigo lastimado y golpeado por la derrota", aseguró Vojvoda.

La autocrítica de Vojvoda por la derrota ante Boca

Uno de los momentos más fuertes de la entrevista llegó cuando el entrenador repasó los minutos finales del partido contra Boca. Racing tenía prácticamente asegurada su clasificación, pero sufrió una remontada que terminó dejándolo afuera de la Copa Argentina. "Todavía le estoy dando vuelta a los tres cabezazos en el área, y soy uno de los responsables de eso", reconoció.

Vojvoda también remarcó lo cerca que estuvo Racing de alcanzar los penales, una instancia en la que el resultado podía haber sido diferente. "El golpe de Boca, de este partido, fue muy duro. Ir ganando 2-0 y después faltaban 10 segundos para los penales... y después los penales podía pasar cualquier cosa", explicó.

Para el técnico, el planteo que había preparado para enfrentar al Xeneize funcionó durante buena parte del encuentro. Según contó, el equipo logró ejecutar la estrategia diseñada hasta que Boca consiguió reaccionar.

"Habíamos planteado un plan de juego que se siguió durante todo el primer tiempo y hasta la mitad del segundo tiempo, hasta que empezaron a llegar los goles de Boca", detalló.

Vojvoda aseguró que quería continuar en Racing

Más allá de aceptar la decisión dirigencial, el entrenador dejó entrever que tenía la intención de seguir al frente del equipo y buscar una recuperación después del duro golpe.

Vojvoda contó que después del partido ante Huracán encontró a un plantel afectado y decidió respaldar a sus futbolistas porque todavía confiaba en poder revertir la situación.

"Vi un vestuario golpeado y le expresé mi respaldo a los jugadores, porque sentía que podíamos revertir nuestro presente", manifestó.

Finalmente, el exentrenador de Racing aseguró que no tenía inconvenientes en presentarse públicamente después de la eliminación frente a Boca, pese al dolor por el resultado.

"No tenía problema en hablar post partido de Boca. Fue una decisión del club y la acepté. Estaba dolido, pero no tenía problema en dar la cara y lo mismo el vestuario. Hoy voy a despedirme del plantel", concluyó.

Así terminó de explicar Vojvoda su salida de Racing, un ciclo que duró apenas tres meses y quedó marcado por una eliminación ante Boca que el equipo tenía prácticamente controlada antes de sufrir una inesperada remontada.