Xavi Hernández fue presentado como el nuevo entrenador de Países Bajos
Xavi Hernández fue presentado como el nuevo entrenador de Países Bajos. Por primera vez en 52 años, la Naranja Mecánica volverá a ser dirigida por un extranjero.
Xavi Hernández firmó este miércoles su contrato como nuevo entrenador de Países Bajos y dio inicio a su primera experiencia al frente de una selección nacional.
El DT catalán de 46 años sucede a Ronald Koeman y firmó un contrato que lo vincula hasta el Mundial 2030.
La Naranja Mecánica lo confirmó con un comunicado oficial: "¡Bienvenido! Xavi Hernández ha sido nombrado como el nuevo entrenador principal de la selección masculina de los Países Bajos. El entrenador español de 46 años toma el relevo de Ronald Koeman. Xavi ha llegado a un acuerdo con la KNVB sobre un contrato que se extiende hasta la Copa Mundial de la FIFA 2030".
Xavi será el primer seleccionador extranjero de la Oranje desde Ernst Happel en 1974, el austriaco que condujo al país hasta la final del Mundial de 1978, hace 53 años. Desde entonces, el cargo siempre estuvo en manos de técnicos locales.
El entrenador no dirigía a ningún equipo desde su salida del Barcelona en el 2024.