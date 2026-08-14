Zeballos está cada vez más cerca de dejar Boca: ¿Dónde jugará?

La salida de Exequiel Zeballos de Boca rumbo al Celta de Vigo está muy encaminada y todo indica que la operación podría cerrarse antes del fin de semana. El principal obstáculo venía siendo la cifra: la primera oferta del conjunto español había sido de casi seis millones de dólares por la totalidad de la ficha, pero desde La Ribera respondieron con una contraoferta de ocho millones.

Atentos a que su mercado se extiende hasta fin de mes, los europeos no se achicaron y habrían acercado una propuesta de siete millones, un número que, según la lógica de la negociación, dejaría el pase a punto de resolverse. El optimismo reina en ambos bandos y las próximas horas serán claves para precipitar la venta.

Del casi pase al Napoli a la urgencia por definir

El monto puede sonar escaso frente a los 10 millones por los que el delantero estuvo cerca de emigrar al Napoli, opción que quedó descartada por cuestiones de Fair Play financiero. Con un futbolista que queda libre en diciembre, los tiempos apremian pese a la buena predisposición que muestra su entorno.

Fuera de la lista de la Copa Sudamericana y sin minutos ni convocatorias durante el Torneo Clausura, Zeballos sigue a la espera de una definición sobre su futuro. Con 24 años, 140 partidos y 16 goles en su historia xeneize, de marcharse quedará flotando la sensación de que lo mejor quedó por verse.