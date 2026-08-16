Zion Suzuki llega al Aston Villa y acerca la salida del Dibu Martínez: Juventus ya hizo una oferta

El futuro de Emiliano "Dibu" Martínez en Aston Villa quedó todavía más cerca de una definición. En las últimas horas, el club inglés avanzó de manera decisiva por Zion Suzuki, arquero japonés de Parma, y alcanzó un acuerdo para incorporarlo. La operación podría abrir definitivamente la puerta para la salida del campeón del mundo argentino.

La llegada de Suzuki se produce en paralelo con la renovada ofensiva de Juventus por Emiliano Martínez. El conjunto italiano presentó una oferta que, según Sky Sports, contempla unos 6 millones de libras fijas más variables, aunque Aston Villa todavía pretende mejorar las condiciones para desprenderse de su arquero.

%uD83D%uDEA8%uD83D%uDFE3%uD83D%uDD35 Aston Villa and Parma have started exchanging documents for Zion Suzuki deal.



Follows agreement with the Japanese GK after #AVFC match PSG bid as deal with French club collapsed yesterday.



%uD83C%uDDEF%uD83C%uDDF5 All set for travel and medical, as @jacobsben @david_ornstein reported. pic.twitter.com/q0xk3EyC2A — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 16, 2026

De esta manera, las dos operaciones quedaron directamente conectadas: Aston Villa busca reemplazar al Dibu Martínez con Zion Suzuki y Juventus intenta llevarse al arquero argentino a Turín.

Aston Villa acordó la llegada de Zion Suzuki



El Aston Villa aceleró por Zion Suzuki después de que se frustrara su transferencia al Paris Saint-Germain. El club inglés habría alcanzado un acuerdo con Parma por una cifra cercana a los 35 millones de euros, aunque los distintos reportes difieren en la estructura final del pago y los bonos.

Suzuki, de 23 años, nació el 21 de agosto de 2002 en Estados Unidos y tiene nacionalidad japonesa. Mide 1,90 metro y actualmente defiende el arco de Parma, club al que llegó en julio de 2024 procedente del Sint-Truiden de Bélgica.

Su incorporación se interpreta como una apuesta de presente y futuro para la portería del equipo dirigido por Unai Emery.

Juventus volvió a la carga por Emiliano Martínez

Mientras Aston Villa avanza por Suzuki, Juventus volvió a moverse por el arquero argentino. El club de Turín presentó una propuesta por Martínez, aunque la primera oferta todavía no alcanza las pretensiones económicas del conjunto inglés.

La edad del argentino y la lesión que arrastra en un dedo son algunos de los factores que Juventus considera a la hora de definir la inversión. Martínez, que cumplirá 34 años en septiembre, continúa siendo el principal objetivo de la Vecchia Signora para reforzar el arco.

El interés de Juventus no es nuevo. El arquero argentino ya había sido vinculado con el conjunto italiano y, en las últimas semanas, había trascendido que veía con buenos ojos la posibilidad de cambiar de club.

Dibu Martínez, cada vez más cerca de dejar Aston Villa

La situación deportiva también alimentó las especulaciones sobre una salida. Martínez no estuvo disponible para el partido de la Supercopa de Europa frente al PSG debido al período de descanso posterior al Mundial, según informó Reuters antes del encuentro.

Aunque Emery había manifestado públicamente su intención de contar con el arquero argentino, el avance por Suzuki modifica el escenario. Si finalmente se concreta la transferencia del japonés y Juventus mejora su propuesta, el ciclo de Martínez en Aston Villa podría llegar a su final después de seis temporadas.

Quién es Zion Suzuki, el arquero que reemplazaría al Dibu Martínez

Zion Suzuki es considerado uno de los arqueros japoneses con mayor proyección internacional. Nació en Estados Unidos, es hijo de padre ghanés y madre japonesa y eligió representar a Japón, selección con la que se consolidó desde muy joven. Parma destaca además sus condiciones atléticas y técnicas.