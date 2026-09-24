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Debut amargo para Gallardo en Ecuador: perdió por goleada ante Corea del Sur

En el primer partido del Muñeco, la Tri la pasó mal como visitante y sufrió una dura derrota frente al elenco asiático.

Edelmiro Balmaceda
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Marcelo Gallardo asumió la dirección técnica de Ecuador hace apenas una semana y generó muchas expectativas por el inicio de un nuevo ciclo. Sin embargo, Corea del Sur venció este jueves a la Tri por 3-0 y le arruinó el debut al Muñeco.

Tras un primera parte sin muchas emociones, el elenco asiático cambió la cara en el segundo tiempo y, en una ráfaga entre los 9' y los 13 minutos, se puso 2-0 arriba gracias a los goles de Oh Hyeon-GyuHeung-Min Son.

Sin respuestas por parte del combinado sudamericano, el equipo local desperdició alguna que otra chance clara hasta que, cuatro minutos antes del cierre, Dong-Gyeong Lee selló las cifras finales.

Luego del encuentro, el exentrenador de River habló en conferencia de prensa, aseguró que no fue "el estreno esperado" y consideró que la diferencia física fue clave para el desarrollo.

"Las intenciones nos alcanzaron apenas para una mitad. Los minutos fueron pasando y nos fuimos diluyendo física y mentalmente. En el segundo tiempo, se vio un equipo rival muy superior en energía, frescura y calidad de pases", señaló.

Por otra parte, intentó bajarle la espuma a la dura derrota e hizo hincapié en el poco tiempo de trabajo.

"Hay que poner todo arriba de la mesa sin volverse locos. Tenemos que hacer una evaluación individual y del equipo. Asumimos sabiendo que íbamos a tener poco tiempo de trabajo. Asumimos la responsabilidad como tiene que ser y tratando de aprovechar estos días para conocernos", expuso.

Además, concluyó: "Hay que gestionar con inteligencia. No estaba dentro de lo previsto el resultado. Esto recién inicia y es importante mantener cierta calma. Siempre una derrota te da la sensación de recuperarte rápidamente".

La recuperación y la chance de tener revancha para Ecuador llegará el próximo jueves, cuando se mida ante Japón y cierre su gira por Asia.

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