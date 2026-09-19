Barrancas UMET FC ascendió a Primera C

Por Hugo Ferrer

El primer ascenso del 2026 ya tiene nombre: Barrancas UMET FC ganó la final a SAT (Social Atlético Televisión), en el partido jugado en Moreno.

A sólo tres años de haber sido fundado, "El Elefante", celebra un título que anhelaba y fue el objetivo desde su inicio: llegar a Primera C. Y lo lograron.

Este sábado, venció 1 a 0 a SAT (Social Atlético Televisión) en el partido de vuelta de la final. En la ida, había ganado 2 a 0 y con el resultado de la final, alcanzó un 3 a 0 global.

Todo el plantel y directivos de Barrancas UMET FC celebraron el ascenso a Primera C. (Foto: PRENSA BARRANCAS UMET FC)

El Estadio 12 de Agosto de Moreno fue testigo de la fiesta: cánticos, lágrimas, abrazos y el festejo con la Copa del Torneo Promocional Amateur de los jugadores y el cuerpo técnico.

Luca Luna marcó el gol a los 14 minutos del segundo tiempo. Con ese 1 a 0 se llegó al cierre del partido. El equipo de SAT hizo todo el esfuerzo, pero no le alcanzó. Tuvo dos expulsados ( Matías Gómez y Joaquín Melián) y fue un digno finalista. Ahora, será protagonista de las semifinales y mantiene vivo también el sueño del ascenso.

Las formaciones:

SAT: Esteban Ojeda; Agustín Basualto, Federico Pagliari, Joaquín Melián, Lucas Leguizamón (Rodrigo Suárez); Alan Martínez (Luciano Demayo), Maximiliano López, Ian Contti; Thiago Torrez, Lucas Rastelli y Santiago Artero (Matías Gómez).

DT: Cristian Tavio.

Barrancas UMET FC: Agustín Sclingo; Juan Segón, Rodrigo Villamayor, Mauro Sánchez, Juan Cruz García; Iván González (Thiago Arredondo), Luca Luna (Thiago Benítez), Iván Leguizamón, Damián Maciel; Rodrigo Gallo (Brandon Maciel) y Franco Petrone (Dilan López).

DT: Mariano Moramarco.

Gol: Luca Luna (14 minutos del ST)

Incidentes: Fueron expulsados Matías Gómez y Joaquín Melián.

Árbitro: Eduardo Coyto; Asistente 1, Marcos Pueyo; Asistente 2, Lucas García; Cuarto árbitro, Sebastián Milessi.

Moramarco: "Qué Barrancas esté en la C es un logro muy importante"

El DT Mariano Moramarco habló con Crónica: "¡Qué grandes que son mis jugadores! Creen en ellos y todos creemos en ellos. Para Barrancas es muy importante el ascenso a la C". (Foto: PRENSA BARRANCAS UMET FC)

Mariano Moramarco, el director técnico campeón habló con Crónica. Después del triunfo, destacó el trabajo de su cuerpo técnico, los jugadores y los directivos. Muy emocionado, dijo: "¡Qué grande que son! ¡Qué grandes! Fuimos justos ganadores. Lo ganamos de punta a punta y en los dos partidos de la final también. No pasamos muchos sobresaltos. Tengo un grupo de jugadores que es extraordinario, se brindaron al máximo. Creen en ellos, nosotros creemos mucho en ellos y hay una relación excelente. Se dio todo muy muy natural y eso influyó de manera recontra óptima. Ahora hay que descansar. Sin dudas, que Barrancas esté en la C es un logro muy importante para todos."

Así será el otro ascenso

SAT ahora es uno de los semifinalistas por el segundo ascenso.

El primero en lograrlo fue Deportivo Metalúrgico, que el viernes 18 le ganó 1 a 0 a FC Ezeiza (con un global de 6 a 1) y que tiene a Jerónimo Higuaín como su goleador (hizo 13 en todo el torneo, es primo de los exjugadores Gonzalo "Pipita" Higuaín y Federico Higuaín, y nieto del histórico boxeador Santos Zacarías).

El otro semifinalista es Defensores de Glew. Empató 1 a 1 con Buenos Aires City. La revancha se jugó en El Glorioso de Parque Roma de Glew con el arbitraje de Damián Parodi; Asistente 1, Christian Rodríguez; Asistente 2, Cristian Camacho; Cuarto árbitro, Alberto Iglesias. En el partido de ida, Defensores había ganado 3 a 0. El global fue 4 a 1.

Y el cuarto semifinalista se conocerá el martes 22 cuando jueguen en el Estadio Alberto Vito Caetano de Uribelarrea, el local contra Náutico Hacoaj. Vienen de un 2 a 2 polémico, sobre todo por el empate de Uribelarrea en el cuarto minuto del adicional. Lo hizo Franco Castro con la mano y ya fue bautizado como "La mano de Dios en el ascenso". El árbitro será Valentín Pérsico; Asistente 1, Mauro Soria; Asistente 2, Luis Taboada; Cuarto árbitro: Joaquín García Casas.

El ganador de ese reducido jugará una final contra el que pierda el repechaje entre los dos últimos de cada zona en la Primera C.

El vencedor de esa Promoción acompañará a Barrancas UMET FC en la Primera C.