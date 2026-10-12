El primer descendido de la Primera Nacional: Güemes cayó ante Patronato y perdió la categoría

Güemes de Santiago del Estero se convirtió este domingo en el primer equipo descendido de la Primera Nacional. El conjunto norteño cayó por 2 a 0 en su visita a Patronato en Paraná, en el marco de la fecha 33 de la Zona B, y consumó su salida de la segunda categoría del fútbol argentino tras seis temporadas consecutivas.

El equipo dirigido por Mario Gómez llegaba a Entre Ríos obligado a sumar de a tres para mantener vivas sus aspiraciones matemáticas. Sin embargo, el "Patrón" hizo valer la localía y se quedó con un duelo crucial gracias a los goles de Hernán Rivero y Gonzalo Salega.

Con este resultado, Güemes quedó hundido en el último lugar de la tabla con 23 puntos, a 13 unidades de Nueva Chicago (36), el último equipo que por ahora salva la categoría. Con solo nueve puntos en juego en las tres jornadas restantes, el "Azulgrana" selló matemáticamente su regreso al Torneo Federal A.

"Gonzalo Salega" Por el gol del jugador de Patronato para condenar a Guemes al descenso. En su festejo el jugador se lo dedicó con el topo gigio a un hincha del Patrón. https://t.co/m1tI1CYcus October 11, 2026

Así está la dramática pelea por los otros tres descensos en la Primera Nacional

Cabe recordar que el reglamento establece que los dos últimos puestos de cada zona perderán la categoría (un total de cuatro equipos), con destino al Federal A o la Primera B Metropolitana, según su condición de afiliación directa o indirecta a la AFA. En caso de igualdad en puntos al cierre del torneo, la permanencia se definirá mediante un partido desempate.

Con el cupo de Güemes ocupado en la Zona B, aún quedan tres descensos por resolverse.

Zona A: San Miguel y Acassuso, al límite

En el primer grupo, la tabla baja está al rojo vivo. Actualmente, San Miguel y Acassuso ocupan los dos puestos directos de descenso a la Primera B, ambos igualados en 32 unidades. "Los Quemeros" tomaron oxígeno tras conseguir una victoria clave frente a Defensores de Belgrano, mientras que el "Trueno Verde" rescató un punto en su visita a Almirante Brown.

Un poco más arriba, pero sin margen para el descuido, miran de reojo la zona roja All Boys (33), Central Norte (34) y Mitre de Santiago del Estero (36). Un cruce determinante se dará en la penúltima jornada (fecha 35), cuando Central Norte reciba a Acassuso en un mano a mano directo.

Tabla de posiciones de la Zona A (parte baja):

Mitre (SdE): 36 pts.

Central Norte: 34 pts.

All Boys: 33 pts.

Acassuso: 32 pts. (En zona de descenso)

San Miguel: 32 pts. (En zona de descenso)

Zona B: Chacarita en peligro y un final con cruces directos

Tras la caída de Güemes, la pelea en la Zona B se enfoca en evitar el anteúltimo lugar. Por el momento, Chacarita ocupa la posición de descenso directo a la Primera B con 33 puntos, luego de tropezar 2 a 1 ante Almagro.

Por encima del "Funebrero" aparece Nueva Chicago con 36 unidades (viene de caer 2-1 ante Temperley), seguido por Patronato (37), que respiró hondo tras superar a Güemes. Un poco más holgados caminan Quilmes (39) y Agropecuario (40).

El fixture deparará emociones fuertes hacia el cierre: en la fecha 35 chocarán Patronato vs. Agropecuario, mientras que la última jornada entregará un cruce no apto para cardíacos cuando Chacarita enfrente a Nueva Chicago.

Tabla de posiciones de la Zona B (parte baja):