Desagradable todo: agredieron a jugadores de Patronato tras la dura caída ante Colón

Patronato atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada. Luego de la dura derrota por 3 a 0 ante Colón en Santa Fe, por la fecha 25 de la Primera Nacional, dos futbolistas del equipo fueron agredidos por hinchas violentos cuando regresaron al estadio Presbítero Bartolomé Grella para retirar sus pertenencias.

Los principales afectados fueron Alan Sosa, arquero y capitán del equipo, y Facundo Díaz, defensor. Ambos recibieron golpes y cortes en el rostro y debieron ser trasladados a un centro de salud para recibir atención médica.

El hecho ocurrió durante la noche del sábado, cuando un grupo de hinchas se acercó al estadio de Patronato para esperar el regreso de los futbolistas. Tras las agresiones, intervino la Policía de Entre Ríos, que investiga lo sucedido.

Patronato, en una situación límite

La violencia se produjo en medio de un presente deportivo muy complicado para el conjunto entrerriano. Con la derrota ante Colón, Patronato llegó a 11 partidos consecutivos sin conocer la victoria, con siete empates y cuatro derrotas.

El equipo suma 24 puntos y se encuentra en el penúltimo lugar de la Zona B de la Primera Nacional, apenas por encima de Güemes, que acumula 20 unidades. Esta ubicación lo mantiene actualmente en zona de descenso al Federal A.

La caída ante Colón profundizó la crisis de un equipo que necesita sumar con urgencia en las próximas fechas para intentar salir de la zona baja de la tabla.

Agresiones a jugadores de Patronato

Sosa y Díaz fueron los futbolistas que sufrieron las consecuencias más graves del ataque. Los dos presentaron lesiones en el rostro y fueron derivados a un nosocomio para ser evaluados por profesionales.

Mientras la Policía de Entre Ríos avanza con la investigación para determinar cómo se produjeron las agresiones y quiénes participaron, Patronato deberá afrontar las próximas jornadas con la obligación de revertir su preocupante presente deportivo.

La situación generó preocupación dentro del club y volvió a poner en el centro de la escena la violencia vinculada al fútbol, especialmente en un momento en el que Patronato pelea por evitar el descenso.