SAT - Barrancas FC, por el ascenso a Primera C

Por Hugo Ferrer

El Torneo Promocional Amateur 2026 arrancó el 23 de mayo y finalizará en octubre cuando se conozca el segundo ascenso. Este sábado se sabrá quién será el primero que suba a Primera C.

Los 17 equipos, divididos en dos zonas de nueve y ocho clubes, jugaron 133 partidos, con 315 goles (2.37 por partido).

El festejo del triunfo del sábado pasado en la cancha de Excursionistas. Se espera un gran partido para la revancha final. (Foto: Prensa Barrancas UMET FC).

En la final de ida, que se jugó en la mañana del sábado 12 de septiembre en la cancha de Excursionistas, Barrancas UMET FC derrotó por 2 a 0 a SAT, con goles de Franco Petrone y Rodrigo Villamayor.

Este sábado, será la revancha final en el Estadio 12 de Agosto de la localidad de Moreno. A Barrancas UMET FC le alcanzará con empatar. Si pierde hasta por un gol puede lograr el ascenso. El árbitro será Eduardo Coyto; Asistente 1, Marcos Pueyo; Asistente 2, Lucas García; Cuarto árbitro, Sebastián Milessi.

Cristian Tavio, el DT de SAT, tiene un gran desafío: dar vuelta el resultado, y hacer historia. Fe es lo que le sobra y jugando de local.

El equipo de SAT está listo para dar vuelta el partido contra Barrancas UMET FC. (Foto: PRENSA SAT)

El equipo del Bajo Belgrano que dirige Mariano Moramarco anhela dejar la quinta categoría de la AFA. Este sábado tendrá su gran prueba como visitante. En relación al partido final, le dijo a Solo Ascenso después del partido de ida: "Tenemos un grupo de jugadores que creen en ellos. Es una cancha complicada. Vamos a plantarnos, a intentar jugar a nuestra manera. El ascenso sería como la frutilla del postre de este año."

Así llegaron a la final

SAT clasificó "sobre la hora", cuando venció en la última fecha del Grupo A a Estrella de Berisso. De esta manera, superó por un punto a Defensores de Glew y Deportivo Metalúrgico.

Por su parte, Barrancas UMET FC se consolidó como líder absoluto del Grupo B de forma anticipada, una fecha antes. Logró 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas. "El Elefante" fue fundado el 16 de agosto de 2023 y en sólo tres años ha demostrado todo su potencial.

Cómo será el segundo ascenso

El equipo que pierda la final, SAT o Barrancas UMET FC, se incorporará en las semifinales por el segundo ascenso. Los otros tres equipos surgirán de los ganadores de:

Buenos Aires City 0 - Defensores de Glew 3, con goles de Thiago Rodríguez, Federico Cano y Bruno Robles. Este sábado a las 15 será la vuelta en El Glorioso de Parque Roma de Glew con el arbitraje de Damián Parodi; Asistente 1, Christian Rodríguez; Asistente 2, Cristian Camacho; Cuarto árbitro, Alberto Iglesias.

Deportivo Metalúrgico 1 - FC Ezeiza 0. Se jugó en la cancha de Yupanqui y es el primer semifinalista. Fue dirigido por Nicolás Díaz; Asistente 1, Ariel Ibáñez; Asistente 2, Rodrigo Díaz; Cuarto árbitro: Franco Gutiérrez. Con un global de 6 a 1 (5 a 1 de visitante), derrotó 1 a 0 con gol de Jerónimo Higuaín, que en la ida había hecho tres goles. Es primo de los exjugadores Gonzalo "Pipita" Higuaín y Federico Higuaín, y nieto del histórico boxeador Santos Zacarías. Además, es el goleador de la categoría con 13 goles. Implacable. Este partido tuvo un condimento especial porque ambos equipos fueron protagonistas de la final del 2025, que ganó Metalúrgico.

Deportivo Metalúrgico le ganó 1 a 0 a FC Ezeiza. Jerónimo Higuaín hizo el gol. Y es el máximo artillero de la categoría con 13 goles. (Foto: CAPTURA LPF PLAY)

Hacoaj 2 - Uribelarrea 2. Axel Núñez y Franco Castro, que hizo el gol del empate con la mano en el cuarto minuto de descuento y lo bautizaron como "La mano de Dios en el ascenso". La revancha será el próximo martes 22 en el Estadio Alberto Vito Caetano de Uribelarrea con el arbitraje de Valentín Pérsico; Asistente 1, Mauro Soria; Asistente 2, Luis Taboada; Cuarto árbitro: Joaquín García Casas.

Franco Castro hizo un gol con la mano en el empate de Uribelarrea frente a Náutico Hacoaj en el estadio Shimon Peres, en Tigre. El martes, la revancha. (Foto: CAPTURA LPF PLAY)

El ganador de ese reducido jugará una final contra el que pierda el repechaje entre los dos últimos de cada zona en la Primera C.

El vencedor de esa Promoción acompañará a SAT o Barrancas UMET FC.